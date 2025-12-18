Капитализация «золотых» стейблкоинов превысила $4 млрд Сегодня 03:31 — Криптовалюта

Капитализация «золотых» стейблкоинов превысила $4 млрд

Рыночная стоимость обеспеченных золотом стейблкоинов пересекла отметку в $4 млрд. С начала 2025 года показатель вырос почти в три раза с уровня в $1,3 млрд.

Лидером сегмента стал актив XAUT от Tether с капитализацией около $2,2 млрд. Он занимает 50% всего рынка «золотых» стейблкоинов. Вторую позицию удерживает Paxos Gold (PAXG) с показателем $1,5 млрд. Совокупно эти протоколы контролируют около 90% сектора.

Интерес к токенизированным металлам подогревает динамика курса самого золота. В 2025 году цены выросли на ~66%. Инвесторы используют блокчейн-инструменты для получения доступа к традиционным защитным активам без выхода в фиат. Такие токены позволяют владеть частицами физических слитков в хранилищах.

Золото и биткоин

В 2025 году золото закрепило за собой статус главного защитного актива. В четвертом квартале цена преодолела отметку в $4000 за унцию, а общий рост составил 63%. По этому показателю драгоценный металл обошел биткоин

Особенность ралли — рост вопреки жестким финансовым условиям. ФРС США перешла к снижению ставок только в сентябре, но рынок поддержал структурное смещение спроса.

Ключевым драйвером роста стали действия центральных банков. За десять месяцев официальный сектор приобрел 254 тонны золота, лидером стал Национальный банк Польши с покупкой 83 тонн.

Параллельно наблюдались притоки денежных средств в биржевые фонды (ETF). В первой половине года запасы золотых ETF выросли на 397 тонн, достигнув к ноябрю рекордных 3932 тонн. Первая криптовалюта показала уверенный старт благодаря спотовым биржевым фондам. Активы под управлением (AUM) в биткоин-инструментах выросли со $120 млрд в январе до пика в $152 млрд в июле.

Однако во второй половине года тренд изменился: AUM снизился до $114 млрд на фоне фиксации прибыли и замедления притока нового капитала.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.