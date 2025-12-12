Ноябрьская коррекция: что происходит с ТОП-10 криптоактивов
В ноябре общая капитализация криптовалют снизилась на 15,43% по сравнению с октябрем. После слабого октября это второй подряд «красный» месяц — и довольно четкий сигнал, что после яркого ралли в первой половине года рынок вошел в более глубокую коррекцию.
Об этом заявляют аналитики криптобиржи Binance.
Что влияло на рынок
По словам экспертов, инвесторы одновременно переваривали сразу несколько факторов:
- неопределенность вокруг декабрьского заседания ФРС,
- ожидание повышения ставки Банком Японии,
- резкую коррекцию в «перегретом» сегменте AI-акций.
Доля биткоина в общей капитализации рынка уменьшилась до 58,7%, доля Ethereum — до 11,6%. То есть падение коснулось не только спекулятивных альткоинов: давление ощущали и самые большие, самые ликвидные активы.
Что происходило с Bitcoin и Ethereum
В ноябре биткоин падал в район 80 000 долларов и закрыл месяц около 87 000 долларов, что соответствует снижению примерно на 16,7%. Важнее не само движение цены, а поведение ETF-инвесторов.
Спотовые BTC-ETF зафиксировали самые большие месячные отливы с момента запуска — около 3,5 млрд долларов.
«Несколько недель подряд чистые отливы держались на уровне около или выше 1 млрд долларов, а в отдельные дни наблюдались одни из самых больших дневных отливов с начала года. В то же время торговая активность побила рекорды: 21 ноября суммарный оборот BTC-ETF достиг примерно 11 млрд долларов», — говорится в отчете.
Такая динамика показывает, что для инвесторов в ETF биткоин сейчас полноценный рисковый актив: потоки чувствительно реагируют на изменение ожиданий по ставкам и общего аппетита к риску, а сами ETF-потоки начинают все сильнее влиять на цену BTC и общую динамику рынка.
Ethereum в ноябре выглядел слабее биткоина: цена ETH снизилась на 21,3%. Это движение совпало с общей коррекцией, но на него наложился и фактор ожидания обновления сети Fusaka, запланированного на декабрь. Апдейт должен ввести PeerDAS и Verkle Trees, улучшая масштабируемость и эффективность работы L2-решений. Часть участников предпочла фиксацию прибыли до внедрения изменений, что усилило давление на цену в краткосрочной перспективе.
Топ-10 криптоактивов: от умеренной просадки до 30%-х падений
Среди самых крупных криптовалют месяц завершился в «красной зоне» практически для всех:
- BCH и TRX потеряли 0,7% и 4,2% соответственно — это наименее болезненная коррекция в выборке, подчеркивающая их относительную устойчивость в условиях общего снижения.
- XRP и DOGE упали на 11,5% и 19,3%. При этом ноябрь стал важной вехой для XRP: спотовые ETF от Franklin и Grayscale в первый день торгов суммарно привлекли около 60 млн долларов чистых приливов, продемонстрировав заметный институциональный интерес. DOGE-ETF от Grayscale стартовал гораздо скромнее, что отражает более выборочное отношение инвесторов к «мем-монетам».
- BTC завершил месяц с падением на 16,7%, приблизившись к средневзвешенной цене входа по ETF. Это усилило нервозность держателей и ускорило фиксацию прибыли.
- BNB скорректировался на 18,4%, в целом повторяя динамику широкого рынка без выраженных idiosyncratic-факторов.
Читайте также
- ETH, как уже отмечалось, снизился на 21,3% на фоне рыночной коррекции и ожиданий обновления Fusaka.
- SOL просел на 25,5%, несмотря на то, что спотовые ETF на Solana продолжали фиксировать чистые приливы. Это подчеркивает различие между краткосрочной ценовой динамикой и устойчивым институциональным спросом.
- Токен HYPE потерял 26,7% на фоне ожиданий линейной разблокировки токенов, выделенных core-команде, что усилило опасения по поводу давления со стороны эмиссии.
- Худшим среди крупных активов стала ADA, снизившаяся на 31% после инцидента с разделением цепи, вызванной транзакцией, эксплуатировавшей баг в сети.
В сумме картина типична для поздней фазы ралли: сначала под давлением оказываются рискованные истории, затем коррекция распространяется на весь спектр ликвидных активов, включая лидеров рынка.
Стейблкоины: первая просадка рынка с 2022 года
Относительно стейблкоинов аналитики отмечают, что на фоне роста волатильности и выхода части инвесторов в полный кэш рынок стейблкоинов впервые с 2022 показал небольшое снижение: совокупная капитализация сократилась примерно на 0,37%.
- С одной стороны, повышенные доходности в традиционных инструментах (прежде всего казначейские облигации США) делают доход по стейблкоинам менее привлекательным.
- С другой стороны, ноябрьская коррекция на крипторынке подтолкнула часть участников вообще выйти из цифровых активов, а не просто переждать в стабильных монетах.
- Дополнительным фактором стали принудительные ликвидации плечевых позиций на разных площадках, что привело к дополнительным погашениям стейблкоинов.
На уровне отдельных активов тренд последних месяцев сохранился: капитализация USDT демонстрировала умеренный рост, тогда как доля USDC сокращалась, что расширило разрыв между двумя крупнейшими эмитентами и укрепило статус USDT как базовый расчетный слой криптоэкономики.
Поделиться новостью
Также по теме
Ноябрьская коррекция: что происходит с ТОП-10 криптоактивов
Аналитики озвучили «критический предел» для биткоина
Банки США откроют клиентам прямой доступ к биткоину
Три американских штата создали стратегические крипторезервы в 2025 году
Аналитик, предсказавший кризис 2008-го, допустил крах фондового рынка из-за ИИ
Монета WhiteBIT вошла в индексы S&P Dow Jones