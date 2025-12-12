0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ноябрьская коррекция: что происходит с ТОП-10 криптоактивов

Криптовалюта
7
Ноябрьская коррекция: что происходит с ТОП-10 криптоактивов
Ноябрьская коррекция: что происходит с ТОП-10 криптоактивов
В ноябре общая капитализация криптовалют снизилась на 15,43% по сравнению с октябрем. После слабого октября это второй подряд «красный» месяц — и довольно четкий сигнал, что после яркого ралли в первой половине года рынок вошел в более глубокую коррекцию.
Об этом заявляют аналитики криптобиржи Binance.

Что влияло на рынок

По словам экспертов, инвесторы одновременно переваривали сразу несколько факторов:
  • неопределенность вокруг декабрьского заседания ФРС,
  • ожидание повышения ставки Банком Японии,
  • резкую коррекцию в «перегретом» сегменте AI-акций.
Доля биткоина в общей капитализации рынка уменьшилась до 58,7%, доля Ethereum — до 11,6%. То есть падение коснулось не только спекулятивных альткоинов: давление ощущали и самые большие, самые ликвидные активы.

Что происходило с Bitcoin и Ethereum

В ноябре биткоин падал в район 80 000 долларов и закрыл месяц около 87 000 долларов, что соответствует снижению примерно на 16,7%. Важнее не само движение цены, а поведение ETF-инвесторов.
Спотовые BTC-ETF зафиксировали самые большие месячные отливы с момента запуска — около 3,5 млрд долларов.
«Несколько недель подряд чистые отливы держались на уровне около или выше 1 млрд долларов, а в отдельные дни наблюдались одни из самых больших дневных отливов с начала года. В то же время торговая активность побила рекорды: 21 ноября суммарный оборот BTC-ETF достиг примерно 11 млрд долларов», — говорится в отчете.
Ноябрьская коррекция: что происходит с ТОП-10 криптоактивов
Такая динамика показывает, что для инвесторов в ETF биткоин сейчас полноценный рисковый актив: потоки чувствительно реагируют на изменение ожиданий по ставкам и общего аппетита к риску, а сами ETF-потоки начинают все сильнее влиять на цену BTC и общую динамику рынка.
Ethereum в ноябре выглядел слабее биткоина: цена ETH снизилась на 21,3%. Это движение совпало с общей коррекцией, но на него наложился и фактор ожидания обновления сети Fusaka, запланированного на декабрь. Апдейт должен ввести PeerDAS и Verkle Trees, улучшая масштабируемость и эффективность работы L2-решений. Часть участников предпочла фиксацию прибыли до внедрения изменений, что усилило давление на цену в краткосрочной перспективе.
Читайте также

Топ-10 криптоактивов: от умеренной просадки до 30%-х падений

Среди самых крупных криптовалют месяц завершился в «красной зоне» практически для всех:
  • BCH и TRX потеряли 0,7% и 4,2% соответственно — это наименее болезненная коррекция в выборке, подчеркивающая их относительную устойчивость в условиях общего снижения.
  • XRP и DOGE упали на 11,5% и 19,3%. При этом ноябрь стал важной вехой для XRP: спотовые ETF от Franklin и Grayscale в первый день торгов суммарно привлекли около 60 млн долларов чистых приливов, продемонстрировав заметный институциональный интерес. DOGE-ETF от Grayscale стартовал гораздо скромнее, что отражает более выборочное отношение инвесторов к «мем-монетам».
  • BTC завершил месяц с падением на 16,7%, приблизившись к средневзвешенной цене входа по ETF. Это усилило нервозность держателей и ускорило фиксацию прибыли.
  • BNB скорректировался на 18,4%, в целом повторяя динамику широкого рынка без выраженных idiosyncratic-факторов.
Читайте также
  • ETH, как уже отмечалось, снизился на 21,3% на фоне рыночной коррекции и ожиданий обновления Fusaka.
  • SOL просел на 25,5%, несмотря на то, что спотовые ETF на Solana продолжали фиксировать чистые приливы. Это подчеркивает различие между краткосрочной ценовой динамикой и устойчивым институциональным спросом.
  • Токен HYPE потерял 26,7% на фоне ожиданий линейной разблокировки токенов, выделенных core-команде, что усилило опасения по поводу давления со стороны эмиссии.
  • Худшим среди крупных активов стала ADA, снизившаяся на 31% после инцидента с разделением цепи, вызванной транзакцией, эксплуатировавшей баг в сети.
В сумме картина типична для поздней фазы ралли: сначала под давлением оказываются рискованные истории, затем коррекция распространяется на весь спектр ликвидных активов, включая лидеров рынка.
Ноябрьская коррекция: что происходит с ТОП-10 криптоактивов

Стейблкоины: первая просадка рынка с 2022 года

Относительно стейблкоинов аналитики отмечают, что на фоне роста волатильности и выхода части инвесторов в полный кэш рынок стейблкоинов впервые с 2022 показал небольшое снижение: совокупная капитализация сократилась примерно на 0,37%.
  • С одной стороны, повышенные доходности в традиционных инструментах (прежде всего казначейские облигации США) делают доход по стейблкоинам менее привлекательным.
  • С другой стороны, ноябрьская коррекция на крипторынке подтолкнула часть участников вообще выйти из цифровых активов, а не просто переждать в стабильных монетах.
  • Дополнительным фактором стали принудительные ликвидации плечевых позиций на разных площадках, что привело к дополнительным погашениям стейблкоинов.
На уровне отдельных активов тренд последних месяцев сохранился: капитализация USDT демонстрировала умеренный рост, тогда как доля USDC сокращалась, что расширило разрыв между двумя крупнейшими эмитентами и укрепило статус USDT как базовый расчетный слой криптоэкономики.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems