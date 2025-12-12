Ноябрьская коррекция: что происходит с ТОП-10 криптоактивов Сегодня 02:03 — Криптовалюта

Ноябрьская коррекция: что происходит с ТОП-10 криптоактивов

В ноябре общая капитализация криптовалют снизилась на 15,43% по сравнению с октябрем. После слабого октября это второй подряд «красный» месяц — и довольно четкий сигнал, что после яркого ралли в первой половине года рынок вошел в более глубокую коррекцию.

Об этом заявляют аналитики криптобиржи Binance

Что влияло на рынок

По словам экспертов, инвесторы одновременно переваривали сразу несколько факторов:

неопределенность вокруг декабрьского заседания ФРС,

ожидание повышения ставки Банком Японии,

резкую коррекцию в «перегретом» сегменте AI-акций.

Доля биткоина в общей капитализации рынка уменьшилась до 58,7%, доля Ethereum — до 11,6%. То есть падение коснулось не только спекулятивных альткоинов: давление ощущали и самые большие, самые ликвидные активы.

Что происходило с Bitcoin и Ethereum

В ноябре биткоин падал в район 80 000 долларов и закрыл месяц около 87 000 долларов, что соответствует снижению примерно на 16,7%. Важнее не само движение цены, а поведение ETF-инвесторов.

Спотовые BTC-ETF зафиксировали самые большие месячные отливы с момента запуска — около 3,5 млрд долларов.

«Несколько недель подряд чистые отливы держались на уровне около или выше 1 млрд долларов, а в отдельные дни наблюдались одни из самых больших дневных отливов с начала года. В то же время торговая активность побила рекорды: 21 ноября суммарный оборот BTC-ETF достиг примерно 11 млрд долларов», — говорится в отчете.

Такая динамика показывает, что для инвесторов в ETF биткоин сейчас полноценный рисковый актив: потоки чувствительно реагируют на изменение ожиданий по ставкам и общего аппетита к риску, а сами ETF-потоки начинают все сильнее влиять на цену потоки чувствительно реагируют на изменение ожиданий по ставкам и общего аппетита к риску, а сами ETF-потоки начинают все сильнее влиять на цену BTC и общую динамику рынка.

Ethereum в ноябре выглядел слабее биткоина: цена ETH снизилась на 21,3%. Это движение совпало с общей коррекцией, но на него наложился и фактор ожидания обновления сети Fusaka, запланированного на декабрь. Апдейт должен ввести PeerDAS и Verkle Trees, улучшая масштабируемость и эффективность работы L2-решений. Часть участников предпочла фиксацию прибыли до внедрения изменений, что усилило давление на цену в краткосрочной перспективе.

Топ-10 криптоактивов: от умеренной просадки до 30%-х падений

Среди самых крупных криптовалют месяц завершился в «красной зоне» практически для всех:

BCH и TRX потеряли 0,7% и 4,2% соответственно — это наименее болезненная коррекция в выборке, подчеркивающая их относительную устойчивость в условиях общего снижения.

потеряли 0,7% и 4,2% соответственно — это наименее болезненная коррекция в выборке, подчеркивающая их относительную устойчивость в условиях общего снижения. XRP и DOGE упали на 11,5% и 19,3%. При этом ноябрь стал важной вехой для XRP: спотовые ETF от Franklin и Grayscale в первый день торгов суммарно привлекли около 60 млн долларов чистых приливов, продемонстрировав заметный институциональный интерес. DOGE-ETF от Grayscale стартовал гораздо скромнее, что отражает более выборочное отношение инвесторов к «мем-монетам».

упали на 11,5% и 19,3%. При этом ноябрь стал важной вехой для XRP: спотовые ETF от Franklin и Grayscale в первый день торгов суммарно привлекли около 60 млн долларов чистых приливов, продемонстрировав заметный институциональный интерес. DOGE-ETF от Grayscale стартовал гораздо скромнее, что отражает более выборочное отношение инвесторов к «мем-монетам». BTC завершил месяц с падением на 16,7%, приблизившись к средневзвешенной цене входа по ETF. Это усилило нервозность держателей и ускорило фиксацию прибыли.

завершил месяц с падением на 16,7%, приблизившись к средневзвешенной цене входа по ETF. Это усилило нервозность держателей и ускорило фиксацию прибыли. BNB скорректировался на 18,4%, в целом повторяя динамику широкого рынка без выраженных idiosyncratic-факторов.

ETH , как уже отмечалось, снизился на 21,3% на фоне рыночной коррекции и ожиданий обновления Fusaka.

, как уже отмечалось, снизился на 21,3% на фоне рыночной коррекции и ожиданий обновления Fusaka. SOL просел на 25,5%, несмотря на то, что спотовые ETF на Solana продолжали фиксировать чистые приливы. Это подчеркивает различие между краткосрочной ценовой динамикой и устойчивым институциональным спросом.

просел на 25,5%, несмотря на то, что спотовые ETF на Solana продолжали фиксировать чистые приливы. Это подчеркивает различие между краткосрочной ценовой динамикой и устойчивым институциональным спросом. Токен HYPE потерял 26,7% на фоне ожиданий линейной разблокировки токенов, выделенных core-команде, что усилило опасения по поводу давления со стороны эмиссии.

потерял 26,7% на фоне ожиданий линейной разблокировки токенов, выделенных core-команде, что усилило опасения по поводу давления со стороны эмиссии. Худшим среди крупных активов стала ADA, снизившаяся на 31% после инцидента с разделением цепи, вызванной транзакцией, эксплуатировавшей баг в сети.

В сумме картина типична для поздней фазы ралли: сначала под давлением оказываются рискованные истории, затем коррекция распространяется на весь спектр ликвидных активов, включая лидеров рынка.

Стейблкоины: первая просадка рынка с 2022 года

Относительно стейблкоинов аналитики отмечают, что на фоне роста волатильности и выхода части инвесторов в полный кэш рынок стейблкоинов впервые с 2022 показал небольшое снижение: совокупная капитализация сократилась примерно на 0,37%.

С одной стороны, повышенные доходности в традиционных инструментах (прежде всего казначейские облигации США) делают доход по стейблкоинам менее привлекательным.

повышенные доходности в традиционных инструментах (прежде всего казначейские облигации США) делают доход по стейблкоинам менее привлекательным. С другой стороны , ноябрьская коррекция на крипторынке подтолкнула часть участников вообще выйти из цифровых активов, а не просто переждать в стабильных монетах.

, ноябрьская коррекция на крипторынке подтолкнула часть участников вообще выйти из цифровых активов, а не просто переждать в стабильных монетах. Дополнительным фактором стали принудительные ликвидации плечевых позиций на разных площадках, что привело к дополнительным погашениям стейблкоинов.

На уровне отдельных активов тренд последних месяцев сохранился: капитализация USDT демонстрировала умеренный рост, тогда как доля USDC сокращалась, что расширило разрыв между двумя крупнейшими эмитентами и укрепило статус USDT как базовый расчетный слой криптоэкономики.

