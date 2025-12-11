Аналитики озвучили «критический предел» для биткоина Сегодня 14:23 — Криптовалюта

Аналитики озвучили «критический предел» для биткоина

Биткоин подешевел, хотя другие рисковые активы выросли в цене. Причина — повлияло решение Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки, а также оптимизм относительно экономики страны.

Об этом пишет Bloomberg

В четверг, 11 декабря, биткоин упал на 3,2% и ненадолго опустился ниже отметки в 90 000 долларов. Биткоин ослаблен после нескольких недель начавшихся в начале октября распродаж.

Мнение экспертов

«Следующий значимый уровень для биткоина — 88 500 долларов, при этом 85 000 долларов выступают «критическим пределом», — сказал руководитель отдела торговли деривативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в FalconX Шон Макналти.

Трейдеры сталкиваются с неоднозначной картиной технических индикаторов, относящихся к дальнейшему направлению рынка.

Хотя биткоин в последние недели восстановился с «капитуляционного минимума» в 80 537 долларов, аналитик IG Australia Тони Сикамор сказал, что токен подвергается риску нового падения ниже указанного уровня.

Ранее финансист Майкл Берри, известный прогнозом ипотечного кризиса 2008 года, заявил, что фондовый рынок США может столкнуться с падением более серьезным, чем обвал доткомов. Риски он связывает с перегретым сегментом ИИ-компаний и структурными изменениями в поведении инвесторов.

Берри отметил, что акции корпораций, связанных с искусственным интеллектом, растут быстрее их фундаментальных показателей. По его словам, часть компаний демонстрируют переоценку, основанную на ожиданиях, а не на устойчивой прибыли.

