0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики озвучили «критический предел» для биткоина

Криптовалюта
24
Аналитики озвучили «критический предел» для биткоина
Аналитики озвучили «критический предел» для биткоина
Биткоин подешевел, хотя другие рисковые активы выросли в цене. Причина — повлияло решение Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки, а также оптимизм относительно экономики страны.
Об этом пишет Bloomberg.
Читайте также
В четверг, 11 декабря, биткоин упал на 3,2% и ненадолго опустился ниже отметки в 90 000 долларов. Биткоин ослаблен после нескольких недель начавшихся в начале октября распродаж.

Мнение экспертов

«Следующий значимый уровень для биткоина — 88 500 долларов, при этом 85 000 долларов выступают «критическим пределом», — сказал руководитель отдела торговли деривативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в FalconX Шон Макналти.
Читайте также
Трейдеры сталкиваются с неоднозначной картиной технических индикаторов, относящихся к дальнейшему направлению рынка.
Хотя биткоин в последние недели восстановился с «капитуляционного минимума» в 80 537 долларов, аналитик IG Australia Тони Сикамор сказал, что токен подвергается риску нового падения ниже указанного уровня.
Ранее финансист Майкл Берри, известный прогнозом ипотечного кризиса 2008 года, заявил, что фондовый рынок США может столкнуться с падением более серьезным, чем обвал доткомов. Риски он связывает с перегретым сегментом ИИ-компаний и структурными изменениями в поведении инвесторов.
Берри отметил, что акции корпораций, связанных с искусственным интеллектом, растут быстрее их фундаментальных показателей. По его словам, часть компаний демонстрируют переоценку, основанную на ожиданиях, а не на устойчивой прибыли.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems