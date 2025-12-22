Биткоин ломает все исторические циклы и может упасть до $10 000— аналитик Сегодня 07:39 — Криптовалюта

Биткоин может обвалиться до уровня около $10 тыс., считает старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун.

По его мнению, рынок уже исчерпал основные положительные факторы, а текущая оценка первой криптовалюты не имеет достаточной фундаментальной поддержки.

Свою позицию МакГлоун изложил в соцсети X, комментируя высказывание соучредителя Strategy Майкла Сейлора, заявившего, что компания покупает биткоин, используя капитал, потерю которого не может себе позволить. Аналитик Bloomberg напомнил, что именно Strategy стала одним из катализаторов мощного ралли в 2020 году, когда цена биткоина находилась около $10 000.

На этом фоне специалисты из K33 фиксируют многолетний структурный сдвиг в поведении ранних владельцев биткоина. По данным компании, за последние два года было реактивировано около 20% всего предложения BTC — примерно 1,6 млн монет, что по текущим ценам оценивается в $138 млрд. В K33 отмечают, что это одна из самых больших фаз распределения долгосрочного предложения за всю историю актива, уступая лишь 2017 году. Всего в 2025 году, по оценке K33, были реактивированы биткоины в возрасте более одного года на сумму около $300 млрд.

МакГлоун также особо обратил внимание на структурные изменения всей криптоиндустрии. Если в 2009 году существовал только один цифровой актив — биткоин, то сейчас на CoinMarketCap представлено около 28 млн криптовалют.

В этом контексте аналитик не исключает возврата биткоина к уровням, с которых начинался предыдущий обширный цикл. Это не первый жесткий прогноз МакГлоуна. Около 2 недель назад он уже заявлял о вероятной коррекции биткоина до $50 000, называя актив переоцененным по сравнению с золотом.

Параллельно с этими заявлениями ончейн-данные фиксируют изменение поведения долгосрочных владельцев биткоина. По данным Glassnode, объем BTC в руках так называемых long-term holders — адресов, удерживающих монеты не менее 155 дней, — сократился до 14 342 207 BTC, что является минимумом за последние восемь месяцев. Это совпало с коррекцией почти на 40% исторического максимума октября. Текущее снижение стало уже третьей волной распределения с начала 2023 года.

Аналитики отмечают , что нынешний цикл отклоняется от моделей 2013, 2017 и 2021 годов, когда продажи со стороны долгосрочных собственников сконцентрировались у единого пика. По словам соучредителя Checkonchain Алека Деяновича, рынок в этот раз демонстрирует способность поглощать повторные волны продаж без четко сформированной точки эйфории.

