Ущерб от взломов в криптоиндустрии в 2025 году превысил $3,4 млрд Сегодня 03:18 — Криптовалюта

Ущерб от взломов в криптоиндустрии в 2025 году превысил $3,4 млрд

В 2025 году общий ущерб от взломов в криптоиндустрии превысил $3,4 млрд. Это немного больше, чем в 2024 году.

Об этом говорится в аналитике Chainalysis.

Самый большой инцидент года

Почти половина всех потерь, а именно $1,5 млрд, пришлась на масштабный взлом криптобиржи Bybit. Этот инцидент стал самым большим в 2025 году. Аналитики отмечают, что разница между наибольшей атакой и средним взломом достигла рекордного соотношения и превысила более чем в 1000 раз.

Рост атак на кошельки и централизованные сервисы

Одной из ключевых тенденций года стал резкий рост атак на личные криптокошельки и централизованные платформы. Доля таких инцидентов выросла с 7,3% в 2022 году до 44% в 2024 году. За год зафиксировали около 158 тыс. взломов, которые затронули не менее 80 тыс. уникальных адресов.

В то же время средняя сумма ущерба уменьшилась с $1,5 млрд до $713 млн. Это свидетельствует о том, что злоумышленники действуют более массово, но наносят меньшие потери в каждом отдельном случае. Наибольшую концентрацию атак зафиксировали в сетях Ethereum и Tron.

Несмотря на развитие систем безопасности, централизованные сервисы по-прежнему остаются основной целью хакеров. В 1 квартале 2025 года на них пришлось 88% всех украденных средств. Основным фактором риска аналитики называют компрометацию частных ключей.

Читайте также Украина вошла в пятерку стран с наибольшим количеством Bitcoin-резервов за 2025 год

В секторе DeFi, напротив, зафиксирована положительная динамика. Уровень потерь снизился благодаря ужесточению стандартов безопасности. В частности, в случае Venus Protocol система мониторинга позволила остановить атаку еще до ее реализации и вернуть все активы.

Отдельное внимание Chainalysis уделила деятельности северокорейских хакеров. В 2025 году они похитили по меньшей мере $2,02 млрд, что на $681 млн больше, чем годом ранее. Общая сумма ущерба от киберпреступлений, связанных с КНДР, с 2016 года достигла $6,75 млрд.

Основная тактика заключается во внедрении подставных IT-специалистов в криптпроекты и последующем похищении активов.

По оценкам аналитиков, хакеры из КНДР отличаются системным подходом к отмыванию средств: они дробят большие транши на меньшие частями до $500 000 и используют китайскоязычные платформы, мосты, миксеры и площадки типа Huione. Chainalysis предупреждает, что эти действия представляют отдельный уровень угрозы для отрасли, и задачей на 2026 год должно стать раннее выявление таких операций, чтобы предотвратить инцидент масштаба Bybit.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.