Биткоин ушел в пике: каких тенденций ожидать Сегодня 10:16 — Криптовалюта

Биткоин ушел в пике: каких тенденций ожидать

Биткойн снова падает, но на этот раз рынок обваливается не из-за использования кредитного плеча. Первая криптовалюта упала на целых 7,4%, опустившись ниже отметки в 100 000 долларов США впервые с июня. Это более чем на 20% меньше рекордного максимума, достигнутого месяц назад.

Об этом пишет Bloomberg

Биткойн сократил потери в среду утром в Азии, но все еще борется за стабильный рост. Подробный график по ссылке.

Причины

В отличие от каскадных обвалов, спровоцировавших октябрьский крах, текущее падение было обусловлено устойчивой волной продаж на спотовом рынке.

Это знаменует собой отход от тенденции, которую криптотрейдеры ожидают в последнее время, где внезапные всплески волатильности обычно обусловлены ликвидациями на фьючерсных рынках.

По словам Маркуса Тилена, руководителя 10x Research, давние владельцы биткойнов продали около 400 000 биткойнов за последний месяц, что составляет около 45 миллиардов долларов США, что оставило рынок несбалансированным.

Между тем, по данным CoinGlass, за последние 24 часа было ликвидировано примерно 2 миллиарда долларов криптопозиций — скромная сумма по сравнению с 19 миллиардами долларов вынужденной отмены, которая прерывала крах в прошлом месяце. Открытый интерес к фьючерсам на биткойн остается низким, а трейдеры опционов делают ставки на понижение через пут-контракты, ориентированные на уровень 80 000 долларов.

С относительно низким кредитным плечом внимание обращено к давним держателям, решившим продавать.

«За последний месяц было реактивировано более 319 000 биткойнов, преимущественно из монет, хранившихся в течение шести-двенадцати месяцев, что свидетельствует о значительной фиксации прибыли с середины июля», — сказал Ветле Лунде, руководитель исследований в K33. «Хотя некоторая реактивация связана с внутренними преданиями, многое отражает реальную продажу».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.