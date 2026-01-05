0 800 307 555
ру
Bitcoin вырос до максимума за 3 недели

Криптовалюта
82
Bitcoin вырос до самого высокого уровня за 3 недели и преодолел важную техническую отметку на фоне того, что цифровые активы начали догонять рост фондового рынка и драгоценных металлов.
Об этом сообщает Bloomberg.
В понедельник самая большая криптовалюта подорожала на 2,3% и по состоянию на 06:34 за Нью-Йорком торговалась чуть ниже $93 000. Ether также продемонстрировал умеренный рост. Движение произошло на фоне повышения котировок золота, серебра и акций после отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В течение нескольких недель торговля Bitcoin проходила в узком диапазоне и криптовалюта завершила год, снизившись на 6,5%. В прошлом году она демонстрировала худшую динамику, несмотря на благоприятные для рынка решения, инициированные американским лидером Дональдом Трампом.
График: bloomberg.com
График: bloomberg.com
Политическая неопределенность, связанная с задержанием Мадуро американскими силами в конце прошлой недели, не снизила аппетит инвесторов к рисковым активам, в частности, технологическим акциям. В то же время, она способствовала дальнейшему росту цен на золото и серебро. Фьючерсы на американские акции в понедельник выросли, прежде всего, в технологическом секторе.
2 января инвесторы вложили в общей сложности $471 млн в 12 биржевых фондов на Bitcoin, зарегистрированных в США. Это самый большой дневной приток средств с 11 ноября и еще один сигнал смены настроений на рынке.
Руководитель исследований криптокомпании BRN Тимоти Мисир отметил, что сейчас рынок скорее стабилизируется, чем ускоряет рост. По его словам, ближайшие недели покажут, сможет ли новый капитал обеспечить устойчивый импульс.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
