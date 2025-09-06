К концу года Bitcoin может достичь $126 тыс., — отчет JPMorgan
Bitcoin торгуется слишком дешево по отношению к золоту. Кроме того, волатильность BTC упала до исторических минимумов в 30%, снизившись почти с 60% в начале 2025 года. Это самый низкий показатель за всю историю. Это также приближает волатильность BTC к золоту.
Об этом пишет Coindesk.
Прогноз
Банк JPMorgan рассматривает это существенное снижение волатильности как ключевой сигнал того, что Bitcoin значительно недооценен по сравнению с золотом.
На основе коррекции по волатильности, рыночная капитализация Bitcoin должна была вырасти на 13%, чтобы соответствовать $5 трлн частных инвестиций в золото.
По моделям банка, BTC пока недооценен примерно на $16 тыс. по сравнению с золотом. В этой связи ожидается, что первая криптовалюта достигнет $126 тыс. до конца года.
Курс криптовалют к доллару
Аналитики JPMorgan также подчеркнули, что этот цифровой актив становится все более привлекательным для институциональных портфелей.
Это связано с ускорением закупок корпорациями, которые теперь держат более 6% от общего предложения монет.
Также корпоративное внедрение набирает обороты благодаря включению в индексы акций, что привлекает пассивные притоки капитала.
Например, Metaplanet была повышена в категорию средней капитализации FTSE Russell и добавлена к глобальным ориентирам, тогда как Kindly MD, котированная на Nasdaq, привлекла $5 млрд после покупки BTC на $679 млн.
