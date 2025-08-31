Количество задекларированной должностными лицами криптовалюты выросло почти наполовину за год — Finance.ua

Количество задекларированной должностными лицами криптовалюты выросло почти наполовину за год Сегодня 07:25 — Криптовалюта

Количество задекларированной должностными лицами криптовалюты выросло почти наполовину за год

В 2024 году госчиновники зарегистрировали в своих декларациях на 49% больше криптовалюты , чем годом ранее.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

Последние 3 года количество задекларированной криптовалюты растет:

за 2022 год в 1,32 тыс. деклараций — на 371 млн грн;

за 2023 год в 1,71 тыс. деклараций — на 526 млн грн;

за 2024 год в 2,2 тыс. деклараций — на 786 млн грн.

«Криптовалюта является одним из современных способов хранения и инвестирования средств. В то же время некоторые декларанты пытаются использовать ее для „скрытия“ незаконно приобретенного состояния», — говорится в сообщении НАПК.

В сообщении отмечают, что наиболее распространенное нарушение во время декларирования криптовалюты заключается в невозможности подтвердить ее наличие.

Чиновники декларируют значительные криптоактивы, не предоставляя подтверждений их реальности.

Чиновники часто ссылаются на то, что приобрели криптовалюту много лет назад за символическую сумму.

«Среди самых частых объяснений декларантов, отметивших неподтвержденную криптовалюту, — потеря доступа к кошельку из-за забытого пароля, похищения аппаратного носителя или потери физического ключа», — добавили в НАПК.

