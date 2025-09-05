Украина стала первой в мире по уровню криптоактивности: детали Сегодня 03:16 — Криптовалюта

Украина стала первой в мире по уровню криптоактивности: детали

Украина заняла первое место в скорректированном по населению рейтинге Chainalysis относительно принятия криптовалют и восьмое — в общем. Это отражает высокую интенсивность использования криптоактивов по отношению к численности населения, говорится в отчете.

Исследование охватило 151 страну и учитывало использование различных криптосервисов от централизованных бирж до DeFi-решений и институциональной активности.

Рядом в рейтинге оказались Молдова и Грузия. Аналитики объясняют такую ​​динамику сочетанием «экономической нестабильности, недоверия к традиционным финансовым институтам и высокой технической грамотности» в регионе, что стимулирует использование криптовалют как средства сохранения стоимости и для трансграничных расчетов.

По общему индексу Индия заняла первое место, опередив другие государства во всех четырех категориях — централизованная розничная услуга, централизованная услуга, DeFi и институциональная деятельность.

Тем временем США стали вторыми, показав высокую институциональную активность на фоне запуска спотовых биткоин-ETF и большей регуляторной определенности. В тройку также вошел Пакистан, далее Вьетнам, Бразилия и Нигерия.

Также стоит отметить, что в 2024 году Украина была шестой в общем рейтинге по уровню принятия криптоактивов, уступив Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнаму.

Годом ранее, в 2023 году Украина входила в топ-5 государств вслед за Индией, Нигерией, Вьетнамом и США.

Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC) стал самым динамичным регионом с ростом ончейн-активности на 69% в годовом выражении. Совокупный объем транзакций вырос с $1,4 трлн до $2,36 трлн, преимущественно благодаря Индии, Вьетнаму и Пакистану.

Латинская Америка прибавила 63%, а страны к югу от Сахары — 52%, что подтверждает рост роли криптовалют в переводах и ежедневных платежах.

Северная Америка и Европа остаются лидерами по абсолютным показателям, с объемами в $2,2 трлн и $2,6 трлн соответственно. Однако темпы роста ниже — 49% и 42%. В странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) рост составил всего 33%, хоть и превысил $0,5 трлн.

Отчет также подчеркнул резкое повышение использования стейблкоинов. Несмотря на то, что лидерами остаются USDT и USDC, регулирование в ЕС (MiCA) стимулировало появление лицензированных евростейблкоинов, таких как EURC, который вырос на 89% в среднем ежемесячно. В то же время PYUSD показал стабильный рост, достигнув $3,95 млрд месячного обращения.

Напомним, криптовалюта привлекает свободой расчетов и быстрыми переводами. Но вместе с этими преимуществами существует и другая сторона медали — риск попасться на удочку мошенников. Их схемы становятся все хитрее и разнообразнее, поэтому следует знать, как они работают, чтобы вовремя распознать опасность и уберечь собственные деньги.

В Нацполиции назвали самые популярные схемы мошенников с криптовалютой и дали советы по защите.

