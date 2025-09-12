ПАРТНЕРСКАЯ Прогноз цен на Ripple, Cardano и XYZVerse: XYZ нацелен на рост, XRP — на 3 $, а ADA — на 1 $ Сегодня 14:47 — Криптовалюта

Ожидаются значительные изменения в сфере цифровых активов на фоне роста спекуляций вокруг трех ключевых токенов. Инвесторы следят за потенциальным ростом, причем один из них нацелен на массовый рост, а другие стремятся к новым ценовым рубежам. Изменения в спросе и ажиотаж среди трейдеров могут вызвать резкие изменения. Ближайшие недели могут преподнести сюрпризы тем, кто следит за ценовыми тенденциями.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже CEX

XYZVerse ($XYZ) — это мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара на этапе предпродажи.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 15 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,005 доллара.

На следующем 14-м этапе предпродажи стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,01 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но выпустила тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же настроем, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, борющийся за подъем в рейтингах и выход на вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, и команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — для аирдропов, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Ripple (XRP)

Источник: TradingView

XRP торгуется в диапазоне от 2,74 до 2,97 после резкого роста на 6,09% за последнюю неделю. Монета по-прежнему находится на 3,58% ниже, чем месяц назад, но ее рост на 27,99% за шесть месяцев сохраняет долгосрочную тенденцию к росту. Цена сейчас держится на уровне 100-дневной SMA в 2,95 и находится чуть ниже 10-дневной отметки в 3,00. Инструменты импульса отражают эту неоднозначную ситуацию: RSI на уровне 64,74 показывает, что покупатели доминируют, но не в крайней степени, в то время как высокий показатель стохастика в 91,76 указывает на краткосрочную усталость.

Быкам сначала необходимо преодолеть отметку 3,06. Этот барьер ограничивал все недавние тесты и совпадает с 10-дневной средней. Выше него второй потолок на уровне 3,29 открывает путь к новым максимумам. Этот уровень находится примерно на 10% выше сегодняшнего максимального значения. Закрытие выше 3,06 с объемом подтвердит положительную позицию MACD, который сейчас поднимается до 0,0097.

Если продавцы восстановят контроль, первым дном станет уровень 2,60. Прорыв этого уровня может привести к падению пары до 2,37, что означает снижение текущих котировок примерно на 12%. Учитывая устойчивый полугодовой восходящий тренд и почти нейтральный RSI, вероятность роста выше, но трейдерам следует следить за уровнем 3,06, чтобы определить следующее направление движения.

Cardano (ADA)

Источник: TradingView

ADA вырос на 5,62% за последнюю неделю и сейчас колеблется между 0,80 и 0,86. Монета поднялась на 14,36% за месяц и на 19,78% за шесть месяцев, демонстрируя устойчивый, хотя и скромный восходящий тренд, который поддерживает интерес трейдеров.

Цена находится чуть ниже 10-дневной средней в 0,89. Первый барьер — 0,89, за ним следует 0,96. Закрытие выше 0,89, вероятно, вызовет 10-процентный скачок к 0,96. С RSI на уровне 50 и стохастиком около 54 импульс нейтральный, поэтому любая сторона может быстро взять контроль.

Если покупатели затянут, поддержка ждет на уровне 0,76, что примерно на 6% ниже, а затем на уровне 0,69, что примерно на 15% ниже. Недавний рост и плоский импульс благоприятствуют продвижению в диапазон 0,89−0,96, а не падению ниже 0,76. Прорыв уровня 0,96 может поднять шестимесячный рост выше 30%. Снижение ниже 0,80 может оттянуть ADA обратно к 0,69 и стереть половину месячного роста. На данный момент тенденция склоняется в сторону роста, но линия 0,89 определит следующий размах.

Заключение

XRP и ADA выглядят хорошо. Первая мем-монета для всех видов спорта XYZVerse объединяет мемы и спортивное фандом. Он нацелен на рост в 500 раз во время бычьего рынка 2025 года, стремясь превзойти прошлых лидеров.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь: https://xyzverse.io/

