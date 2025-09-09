НКЦБФР считает, что на рынке виртуальных активов должен быть один регулятор Сегодня 16:23 — Криптовалюта

НКЦБФР считает, что на рынке виртуальных активов должен быть один регулятор

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) считает, что Украине необходим прозрачный рынок виртуальных активов, а его регулирование должно быть качественным и эффективным независимо от того, какой орган будет выполнять эти функции.

Об этом глава Нацкомиссии Руслан Магомедов сообщил в комментарии mind.

В законопроекте № 10225-д о виртуальных активах, принятом Верховной Радой 3 сентября в первом чтении, не определено, какой именно государственный орган получит регулирующие полномочия. Среди основных вариантов — Национальный банк Украины и НКЦБФР.

«Соревнования за титул „главного регулятора крипторынка“ могут выглядеть интересно внешне, но для нас это никогда не было спортивной дисциплиной. Если профильный комитет ВРУ считает целесообразным определить регулятором Национальный банк, то со своей стороны мы поддерживаем это решение и желаем НБУ воодушевления в построении регуляции, которая будет способствовать развитию рынка виртуальных активов в Украине», — пояснил Магомедов.

По словам главы комиссии, НКЦБФР уже выполнила свою часть работы: подготовила законопроект, разработала матрицу налогообложения доходов от операций с криптовалютой и представила модель распределения ролей между органами власти. Все эти наработки учитывали требования европейского регламента MiCA.

«И хотя в первом чтении не все наши замечания были учтены, для нас главным остается создание прозрачного, цивилизованного и соответствующего международным стандартам рынка», — считает Магомедов.

Напомним, по мнению главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, регулятором рынка виртуальных активов в Украине на переходный период целесообразнее определить Национальный банк. По его словам, в обычных условиях регулятором должна выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. «Но пока мы не видим достаточных результатов ее работы. Учитывая это, комитет считает более целесообразным поручить регулирование вновь созданного рынка Национальному банку — по крайней мере, на переходный период. Хотелось бы, чтобы развитием этой сферы занимался орган с необходимым опытом и возможностями», — пояснил Гетманцев.

Легализация рынка виртуальных активов и введение налогообложения криптовалют могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне 14−15 млрд грн в год.

Со своей стороны глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал последние новости по теме законодательного урегулирования обращения виртуальных активов. По его словам, принятый в первом чтении законопроект можно считать первым шагом к легализации виртуальных активов. На данный момент принятый документ несовершенный, однако в НБУ настроены доработать его ко второму чтению вместе с профильным Комитетом Верховной Рады Украины, международными партнерами и участниками рынка.

📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин»

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.