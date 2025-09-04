Регулювання ринку віртуальних активів доцільніше передати НБУ — Гетманцев Сьогодні 09:45 — Криптовалюта

Регулювання ринку віртуальних активів доцільніше передати НБУ — Гетманцев

Регулятором ринку віртуальних активів в Україні на перехідний період доцільніше визначити Національний банк.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі Укрінформу.

За його словами, у звичайних умовах регулятором мала б виступати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

«Проте наразі ми не бачимо достатніх результатів її роботи. З огляду на це комітет вважає більш доцільним доручити регулювання новоствореного ринку Національному банку — принаймні на перехідний період. Хотілося б, щоб розвитком цієї сфери займався орган із необхідним досвідом та можливостями», — пояснив Гетманцев.

Він також наголосив, що ухвалений у першому читанні законопроєкт про легалізацію ринку віртуальних активів передбачає повноцінний механізм фінансового моніторингу.

«Фінансовий моніторинг є невід’ємною частиною законодавства і працюватиме за аналогією з банківським сектором. Жодних відмінностей тут немає, а в окремих моментах навіть умови будуть більш жорсткими», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування. Законопроєкт поділяє криптоактиви на три категорії: ті, вартість яких прив’язана до певних активів (наприклад, акцій); ті, вартість яких прив’язана до певних валют (наприклад, USDT); всі інші криптоактиви. Для випуску віртуальних активів останньої категорії необхідно буде зареєструвати спеціальну «білу книгу», в якій міститиметься детальна інформація про актив та його емітента.

Укрінформ За матеріалами:

