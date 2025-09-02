Нацбанк розкритикував ідею депутатів включити віртуальні активи до резервів — Finance.ua
Нацбанк розкритикував ідею депутатів включити віртуальні активи до резервів

Національний банк України не планує включати віртуальні активи (ВА) до складу міжнародних резервів.
Про це перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Переважна більшість криптовалют залишається високоризиковим активом, тоді як ключовим принципом управління міжнародними резервами є безпечність. Різкі падіння й сплески курсової вартості ВА негативно впливатимуть на загальний обсяг резервів», — наголосив він.

За його словами, наразі у світі немає чіткого й однозначного розуміння сутності та класифікації ВА, а також уніфікованого законодавчого врегулювання операцій з ними. Деякі країни все ж включають криптовалюту до резервів, але це радше виняток.
Представник НБУ підкреслив, що включення криптоактивів до резервів може підважити процес євроінтеграції України.
«Європейський центральний банк має досить чітку позицію — він вважає неприпустимим включення криптоактивів до резервів центробанків країн ЄС. Резерви повинні бути ліквідними, безпечними та захищеними», — зазначив Ніколайчук.
Він також нагадав, що такі зміни не відповідатимуть вимогам Технічного меморандуму в межах програми розширеного фінансування з МВФ.

Довідка Finance.ua:

  • 10 червня 2025 року народні депутати зареєстрували законопроєкт № 13356, що передбачає включення Нацбанком ВА до золотовалютних резервів. Депутати вважають, що такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. І правильне управління крипто-резервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки;
  • 24 квітня комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи;
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку передала до Верховної Ради свої зауваження та пропозиції до законопроєкту № 10225-д, що стосується регулювання ринку віртуальних активів. Усього документ містить 80 пунктів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
