Galaxy Digital поднимает курс Solana, купив акции на 536 млн $, XYZVerse может обогнать SOL в 2025 году

Стоимость Solana поднялась до уровня, который в последний раз наблюдался восемь месяцев назад, после крупных инвестиций со стороны Galaxy Digital. В то же время эксперты отрасли прогнозируют, что новый проект XYZVerse может расти еще быстрее в следующем году. Что является причиной этих изменений и почему аналитики так уверены в перспективах новичка?

$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы готовы к огромной рентабельности инвестиций

XYZVerse ($XYZ) привнес совершенно новую концепцию в нишу мем-монет, соединив азарт спорта с быстро меняющейся энергией криптовалют. Разработанный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, этот проект — не просто еще один токен, а растущее сообщество, построенное вокруг страсти к игре.

Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse стремится к большему, чем обычный мем-коин. И люди обращают на это внимание — недавно он получил титул С смелой концепцией, XYZVerse стремится к большему, чем обычный мем-коин. И люди обращают на это внимание — недавно он получил титул Лучшего нового мем-проекта.

Что отличает $XYZ? Это не кратковременная тенденция. У этого проекта есть четкий план действий и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Вдохновленный спортивным духом, токен $XYZ стал главным претендентом, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком чести для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютой.

$XYZ уже приносит прибыль еще до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, предоставляя доступ к токену по специальной цене до листинга.

Цена запуска: 0,0001

Текущая цена: 0,005

Следующий этап: 0,01

Окончательная цена предварительной продажи: 0,02

После предварительной продажи токен $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительную продажу.

На данный момент инвестировано более 15 миллионов долларов, что отражает высокий интерес рынка. Примечательно, что приобретение токенов по более низкой цене предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу в предварительной продаже. Ранние покупатели получают самые низкие цены, максимизируя свою потенциальную прибыль.

SOL: монета, привлекающая внимание в этом рыночном сезоне

Solana — это оживленная цифровая магистраль, созданная для скорости. Она обрабатывает множество транзакций в мгновение ока, в то время как такие монеты, как Ethereum и Cardano, часто замедляют трафик. Секрет заключается в ее умном дизайне, который перемещает данные по одной цепочке, а не разбивает их на мелкие части. Программисты могут создавать приложения на нескольких распространенных языках, поэтому новые идеи появляются ежедневно. В центре всего этого находится SOL — топливо, которое оплачивает каждое действие и благодарит людей, поддерживающих работу сети.

Некоторые трейдеры говорят, что текущий рыночный цикл напоминает раннюю весну. Цены растут, откатываются, а затем снова растут. В таких условиях монеты с явным применением могут проявить себя. SOL подходит под это описание. Его быстрые полосы привлекают игровые, финансовые и художественные приложения, которые нуждаются в быстрых движениях. Если пользователи устремятся к этим проектам, спрос на SOL может вырасти, так же как растет расход топлива, когда на дорогах появляется больше автомобилей. Критики беспокоятся о прошлых сбоях, но обновления направлены на то, чтобы сократить такие остановки. По сравнению с более медленными, но более безопасными конкурентами, Solana предлагает смелый, высокоскоростной заезд. Для тех, кто верит, что следующая волна приложений нуждается в скорости, SOL выглядит заманчиво, но только время покажет, кто выиграет гонку.

Заключение

SOL остается сильным после новой поддержки, но XYZVerse — первый мем-коин для всех видов спорта, объединяющий фанатов, GameFi и правила сообщества — нацелен на рост и готов возглавить бычий рынок 2025 года.

