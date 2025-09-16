PayPal запускает одноразовые платежные ссылки, которые будут поддерживать криптовалюту Сегодня 21:29 — Криптовалюта

Компания PayPal представила новую функцию для разовых переводов средств между пользователями — PayPal Links. Эта функция позволяет пользователям создавать персональные одноразовые ссылки для осуществления или запроса платежа.

Об этом пишет TechCrunch.

PayPal Links дополняет уже имеющийся сервис PayPal Me, который позволяет делиться профилем для получения платежей, но не привязывает запрос к конкретной сумме до момента, когда плательщик ее введет.

В отличие от PayPal Me, новые ссылки создаются для конкретной транзакции. Пользователь в приложении PayPal выбирает функцию создания ссылки, вводит сумму и копирует сгенерированный уникальный URL. Его можно вставить в чат, сообщение или личную переписку.

Ссылка является приватной и действует только для этой операции. Если в течение 10 дней платеж не будет принят, он автоматически аннулируется. Отправитель может отправить напоминание или отменить запрос в любой момент.

Получатель, открыв ссылку, переходит в приложение PayPal, где может подтвердить или совершить платеж. Переводы выполняются мгновенно.

В ближайшее время в США PayPal Links получат поддержку криптовалютных сделок. Пользователи смогут посылать Bitcoin, Ethereum, PYUSD и другие активы на кошельки PayPal, Venmo и другие совместные криптокошельки, включая стейблкоины.

Первоначально функция доступна только в США, но до конца месяца ее планируют запустить в Великобритании, Италии и ряде других стран. PayPal позиционирует нововведение как способ упростить единовременные платежи без необходимости поиска профиля или подтверждения аккаунта получателя.

