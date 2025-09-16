0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

PayPal запускает одноразовые платежные ссылки, которые будут поддерживать криптовалюту

Криптовалюта
5
PayPal запускает одноразовые платежные ссылки, которые будут поддерживать криптовалюту
PayPal запускает одноразовые платежные ссылки, которые будут поддерживать криптовалюту
Компания PayPal представила новую функцию для разовых переводов средств между пользователями — PayPal Links. Эта функция позволяет пользователям создавать персональные одноразовые ссылки для осуществления или запроса платежа.
Об этом пишет TechCrunch.
PayPal Links дополняет уже имеющийся сервис PayPal Me, который позволяет делиться профилем для получения платежей, но не привязывает запрос к конкретной сумме до момента, когда плательщик ее введет.

Курс криптовалют к доллару 💵

В отличие от PayPal Me, новые ссылки создаются для конкретной транзакции. Пользователь в приложении PayPal выбирает функцию создания ссылки, вводит сумму и копирует сгенерированный уникальный URL. Его можно вставить в чат, сообщение или личную переписку.
Ссылка является приватной и действует только для этой операции. Если в течение 10 дней платеж не будет принят, он автоматически аннулируется. Отправитель может отправить напоминание или отменить запрос в любой момент.
Читайте также
Получатель, открыв ссылку, переходит в приложение PayPal, где может подтвердить или совершить платеж. Переводы выполняются мгновенно.
В ближайшее время в США PayPal Links получат поддержку криптовалютных сделок. Пользователи смогут посылать Bitcoin, Ethereum, PYUSD и другие активы на кошельки PayPal, Venmo и другие совместные криптокошельки, включая стейблкоины.
Первоначально функция доступна только в США, но до конца месяца ее планируют запустить в Великобритании, Италии и ряде других стран. PayPal позиционирует нововведение как способ упростить единовременные платежи без необходимости поиска профиля или подтверждения аккаунта получателя.
По материалам:
mezha.media
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems