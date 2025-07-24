PayPal запустит глобальную сеть цифровых кошельков — Finance.ua

PayPal запустит глобальную сеть цифровых кошельков Сегодня 02:32 — Финтех и Карты

PayPal запустит глобальную сеть цифровых кошельков

Компания PayPal анонсировала запуск платежной платформы PayPal World, объединяющей ведущие платежные системы и цифровые кошельки на глобальном уровне.

Проект стартует с интеграции PayPal и Venmo, но фирма уже договорилась о сотрудничестве с Mercado Pago, NPCI International Payments Limited (UPI), Tenpay Global и другими. Общая аудитория платформы составляет около 2 млрд пользователей во всем мире.

Известно, что она будет работать через открытые API и облачную инфраструктуру с мультирегиональным развертыванием. Это обеспечит низкую задержку, высокую доступность и совместимость с любыми устройствами.

Кроме того, PayPal World ориентирована на взаимодействие с ИИ-агентами — пользователи смогут оплачивать покупки прямо во время разговора с виртуальным ассистентом.

Также в рамках интеграции PayPal и Venmo пользователи смогут посылать средства между платформами. С 2026 года Venmo позволит оплачивать покупки в принимающих PayPal магазинах.

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«Перевод денег между странами — до сих пор задача сложная, но эта платформа сделает ее простой почти для двух миллиардов пользователей и бизнеса. Мы с нетерпением ждем прихода новых партнеров и их пользователей», — заявил генеральный директор PayPal Алекс Крисс.

Запуск PayPal World запланирован на осень 2025 года.

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