PayPal запустит глобальную сеть цифровых кошельков — Finance.ua
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PayPal запустит глобальную сеть цифровых кошельков

Финтех и Карты
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PayPal запустит глобальную сеть цифровых кошельков
PayPal запустит глобальную сеть цифровых кошельков
Компания PayPal анонсировала запуск платежной платформы PayPal World, объединяющей ведущие платежные системы и цифровые кошельки на глобальном уровне.
Проект стартует с интеграции PayPal и Venmo, но фирма уже договорилась о сотрудничестве с Mercado Pago, NPCI International Payments Limited (UPI), Tenpay Global и другими. Общая аудитория платформы составляет около 2 млрд пользователей во всем мире.
Известно, что она будет работать через открытые API и облачную инфраструктуру с мультирегиональным развертыванием. Это обеспечит низкую задержку, высокую доступность и совместимость с любыми устройствами.
Кроме того, PayPal World ориентирована на взаимодействие с ИИ-агентами — пользователи смогут оплачивать покупки прямо во время разговора с виртуальным ассистентом.
Также в рамках интеграции PayPal и Venmo пользователи смогут посылать средства между платформами. С 2026 года Venmo позволит оплачивать покупки в принимающих PayPal магазинах.
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«Перевод денег между странами — до сих пор задача сложная, но эта платформа сделает ее простой почти для двух миллиардов пользователей и бизнеса. Мы с нетерпением ждем прихода новых партнеров и их пользователей», — заявил генеральный директор PayPal Алекс Крисс.
Запуск PayPal World запланирован на осень 2025 года.
По материалам:
incrypted
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