Крипта растет после принятия закона о стейблкоинах в США — Finance.ua
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Крипта растет после принятия закона о стейблкоинах в США

Криптовалюта
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Крипта растет после принятия закона о стейблкоинах в США
Крипта растет после принятия закона о стейблкоинах в США
Акции компаний, связанных с криптовалютой, резко пошли вверх на фоне стремительного роста цены Ethereum, достигшей нынешнего максимума. Такая динамика наблюдается после того, как экс-президент США Дональд Трамп подписал закон о регулировании стейблкоинов — так называемый GENIUS Act.
Об этом сообщает Reuters.
Этот закон, принятый Палатой представителей в прошлый четверг большинством голосов 308 против 122, стал важной вехой для криптовалютной индустрии, давно добивавшейся законодательного урегулирования для повышения своей легитимности. Ожидается, что регулирование стейблкоинов откроет новые возможности для рынка децентрализованных финансов.
Одним из ключевых положений закона стал запрет выплаты процентов или доходности по регулируемым стейблкоинам. Это, по оценке аналитиков Deutsche Bank, способствовало росту интереса к Ethereum.
По словам Льюка Нолана, аналитика CoinShares, ситуация благоприятна для Ethereum, хотя говорить о долгосрочной тенденции пока рано.
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В воскресенье стоимость эфира достигла годового максимума, а в понедельник торговалась на уровне $3 795,4.
На этом фоне незначительный рост продемонстрировали и акции ведущих компаний: криптобиржи Coinbase и эмитента стэйблкоинов Circle Internet — на 0,1%. Стейблкоины, обычно привязанные к доллару США в соотношении 1:1, за последние годы стали важным инструментом для криптотрейдеров.
По материалам:
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