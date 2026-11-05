Регулирование крипторынка: НБУ указал на три проблемы законопроекта

НБУ не поддерживает законопроект в текущей редакции

Национальный банк Украины поддерживает урегулирование рынка виртуальных активов на основе европейского подхода MiCA, международных стандартов и рекомендаций Международного валютного фонда. В то же время, регулятор предостерегает от рисков для монетарного суверенитета, ценовой и финансовой стабильности и экономической безопасности страны.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

«Наша принципиальная позиция: развитие этого рынка не должно создавать угроз для монетарного суверенитета, ценовой и финансовой стабильности и экономической безопасности Украины», — говорится в сообщении.

По оценке НБУ, процесс проработки документа не был достаточно прозрачным. Финальная редакция законопроекта, рекомендованная профильным Комитетом Верховной Рады ко второму чтению, не учитывает ряд принципиальных договоренностей, достигнутых во время работы.

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Заместитель главы НБУ Алексей Шабан озвучил замечания на заседании Комитета, однако формат обсуждения не позволил провести полноценную профессиональную дискуссию. Поэтому Национальный банк публично отмечает три принципиальных риска.

Неконтролируемый допуск иностранных токенов

Законопроект допускает выход на украинский рынок иностранных токенов, которые фактически могут выполнять функции электронных денег, но не подпадают под соответствующее регулирование и надзор в странах эмиссии.

Это создает угрозы для монетарного суверенитета, трансмиссии монетарной политики, платежной инфраструктуры и финансовой устойчивости.

Позиция НБУ

Национальный банк должен иметь полномочия оценивать риски таких иностранных токенов и, при необходимости, ограничивать их обращение в Украине — аналогично полномочиям токенов, эмитированных в Украине.

Регуляторные пробелы и неравные требования

Упрощенный допуск иностранных виртуальных активов не должен разрешать обходить требования, установленные для аналогичных украинских активов. Иначе возникают риски неконтролируемого распространения отдельных виртуальных активов и формирования сегментов рынка, которые фактически будут оставаться вне надлежащего государственного надзора.

Позиция НБУ

Правила допуска иностранных активов должны исключать обход регуляторных требований и регуляторный арбитраж и обеспечивать защиту монетарного суверенитета и финансовой стабильности.

Риски монополизации и коррупции при авторизации

Отдельные положения законопроекта создают риски монополизации рынка и возможных коррупционных злоупотреблений при авторизации участников НКЦБФР.

Начальная позиция НБУ предполагала отсутствие количественных ограничений для операторов торговых площадок при условии соответствия установленным требованиям.

Ради компромисса НБУ согласился с предложением НКЦБФР ограничить на первом этапе количество таких операторов тремя юридическими лицами, определенными по результатам конкурсного отбора.

Однако финальная редакция законопроекта не устанавливает четкого количества операторов, которые смогут работать в течение первых пяти лет. Это решение полностью остается на усмотрение НКЦБФР без надлежащих антиконкурентных предохранителей.

Позиция НБУ

Следует убрать риски монополизации и возможных коррупционных злоупотреблений, обеспечив четкие и прозрачные правила авторизации.

НБУ не поддерживает законопроект в текущей редакции

Развитие рынка виртуальных активов и защита монетарной и финансовой стабильности не противоречат друг другу. Однако устойчивое развитие возможно только при наличии четких правил, надлежащего регулирования и эффективного контроля рисков.

Национальный банк приложил значительные усилия для поиска компромиссов и формирования сбалансированной модели регулирования. Однако неучет принципиальных замечаний НБУ делает невозможным поддержку законопроекта № 10225-д в текущей редакции.

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«Призываем парламентариев доработать документ с привлечением всех участников законодательного процесса и учесть указанные замечания», — подчеркнул регулятор.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что профильный комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект № 10225-д, определяющий правила работы криптовалютного рынка, налогообложение операций и требования к его участникам. Ожидается, что новые нормы будут работать с 1 июля 2027 года.

Документ определяет правила налогообложения с виртуальными активами. В частности, предусмотрены следующие условия: