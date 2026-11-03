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Binance возобновила 95% активов после инцидента безопасности

Криптовалюта
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Binance
Binance
Binance продолжает возобновлять активы после инцидента безопасности. Сейчас компания за свой счет покрыла около 95% суммы, затронутой инцидентом. Десять основных криптоактивов (BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC) полностью обеспечены резервами по меньшей мере в соотношении 1:1.
Об этом сообщила пресс-служба криптобиржи.
«Позиция Binance остается неизменной: финансовые последствия инцидента компания берет на себя, а не перекладывает на пользователей. Теперь обеспеченность уже возобновившейся части активов может быть независимо проверена пользователями», — сказано в сообщении.

Binance открыла пользователям доступ к проверке резервов

Пользователи могут самостоятельно проверить обеспеченность активов. Binance завершила формирование полного доказательства с нулевым разглашением (zero-knowledge proof) для обновленного отчета Proof of Reserves по состоянию на 31 октября.
Проверка доступна через официальный сервис Binance Proof of Reserves.

Что происходит с остальными активами

Остальные около 5% приходится на менее ликвидные токены, приобретение которых в необходимом объеме требует больше времени. Binance продолжает работу с отраслевыми партнерами для завершения восстановления этих активов, а также поэтапно возобновляет вывод средств в дополнительных сетях и активах.

Что именно случилось на Binance

Вечером 29 октября в блокчейнах началась необычная активность: с кошельков Binance, предназначенных для обработки транзакций, происходило масштабное перемещение криптоактивов.
Средства выводились сразу в десяти блокчейн-сетях: Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base и Polygon. Наибольшая часть украденных активов пришлась на эфир (ETH) — около $3,8 млрд. Еще примерно $1,47 млрд в биткоинах (BTC) было выведено из кошельков через сеть Bitcoin, а около $628 млн в USDT и TRX — через Tron.
Отреагировав на происходящее, Binance сообщила о расследовании возможной проблемы безопасности, а впоследствии временно остановила вывод средств в нескольких сетях.
Сначала биржа считала, что злоумышленники могли получить доступ к ноутбуку одного из сотрудников. Однако дальнейшее расследование выявило дополнительные варианты проникновения в систему.
30 октября Binance в официальном заявлении подтвердила, что в результате атаки из ее горячих кошельков была выведена криптовалюта общей стоимостью около $6,3 млрд.
По материалам:
Finance.ua
BinanceКриптобиржаКриптопреступления
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