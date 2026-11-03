Binance опубликовала предварительный отчет по ограблению

Криптовалютная биржа Binance опубликовала предварительный отчет об инциденте безопасности, произошедшем 29 октября.

В Binance подчеркнули, что берут на себя финансовые последствия потери средств.

«Мы зарезервировали более 100% средств, необходимых для покрытия потерь. По состоянию на 3 ноября уже восстановлено 98% пораженных токенов, и их обеспеченность можно проверить на странице Binance Proof of Reserves», — сообщили в компании.

Активы, которых нехватает, Binance планирует докупить, поскольку часть из них обладает низкой ликвидностью.

В результате атаки пострадали цифровые активы на сумму примерно $6,34 млрд. На момент публикации отчета около $2,85 млрд удалось заморозить или перехватить. Окончательные суммы еще не уточняются с учетом колебаний рыночных цен.

Защита системы

Binance сообщила, что оперативно приняла меры по локализации атаки и усилению защиты систем. Обнаруженные точки входа, которыми воспользовались злоумышленники, закрыли. Системы, задействованные в цепочке атаки, перестроили или заменили.

Кроме того, биржа усилила контроль над устройствами, усовершенствовала механизмы управления рисками в сервисах кошельков и расширила использование искусственного интеллекта для выявления подозрительного поведения.

Как произошла кибератака на Binance

Атака развертывалась быстро и охватила несколько блокчейн-сетей. Злоумышленники воспользовались несанкционированным доступом к внутреннему сервису подписания транзакций кошельков, чтобы инициировать переводы вне стандартной процедуры вывода средств.

В период с 20:05 до 20:09 UTC пять горячих кошельков Binance перевели 233,46 млн XRP на адрес, контролируемый злоумышленниками.

Позднее горячие кошельки биржи в сетях Solana и Optimism также отправили на подконтрольные хакерам адреса примерно 970,5 тыс. SOL и 44,2 млн OP.

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После обнаружения крупных переводов Binance получила внутреннее уведомление и немедленно приступила к расследованию. В то же время, один из горячих кошельков биржи перевел в адрес злоумышленников 18 270 BTC

После этого хакеры использовали сервис подписания транзакций по эксплуатации механизма авторизации EIP-7702 в сети Ethereum.

Этот механизм позволяет аккаунту делегировать смартконтракту отдельные права на выполнение операций без раскрытия частного ключа. В случае с Binance злоумышленники воспользовались им, чтобы предоставить подконтрольному им смартконтракту частичные права на выполнение сделок с горячим кошельком биржи.

Почему Binance не удалось сразу остановить переводы

После обнаружения атаки Binance начала комплекс мер по ограничению убытков. В частности, биржа приостановила вывод средств, чтобы ограничить дальнейший отток активов, договорилась с партнерами о заморозке пострадавших токенов и начала отзывать несанкционированные разрешения.

Благодаря этим действиям удалось заморозить активы на общую сумму $2,85 млрд.

Однако самой приостановки вывода средств было недостаточно, чтобы остановить все незаконные переводы. Несанкционированные разрешения EIP-7702 уже записаны в блокчейне и работали независимо от стандартной инфраструктуры Binance для вывода средств.

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Злоумышленники направили 50 транзакций подписания, чтобы манипулировать счетчиком nonce учетной записи и создать вредоносные разрешения на делегирование. После их активации хакеры получили возможность продолжать перевод активов без использования стандартной инфраструктуры вывода средств биржи.

Для полной остановки таких операций Binance пришлось создавать дополнительные транзакции, чтобы отозвать разрешения, записанные в блокчейне.

Команде биржи пришлось разработать и выполнить специальную процедуру отзыва этих разрешений. Это требовало дополнительного времени. Кроме того, приостановка вывода средств и отключение сервисов горячих кошельков автоматически не аннулировали разрешения, уже действовавшие в блокчейне.

Когда Binance остановила несанкционированные переводы

Последний несанкционированный перевод на сумму 2961,9 ETH окончательно подтвердили в блокчейне в 23:56 UTC. Транзакция была передана в сеть ранее, однако некоторое время она оставалась в ожидании подтверждения.

После этого новые несанкционированные переводы не зафиксированы.

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30 октября 2026 года в 00:10 UTC Binance выполнила новую авторизацию из горячего кошелька Binance14 в нулевой адрес. Это позволило очистить код делегирования EIP-7702 и отозвать соответствующие разрешения.