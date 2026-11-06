JPMorgan оценил потенциал биткоина: какую доходность прогнозируют на 10 лет

Инвестиционное подразделение JPMorgan — JP Morgan Asset Management — ​​включило биткоин в долгосрочный прогноз доходности разных классов активов на 2027 год.

среднегодовую сложную доходность (CAGR) на уровне 10%. По базовому сценарию в течение следующих десяти лет первая криптовалюта может обеспечивать

На отчет обратила компания Grayscale. Она отметила, что JPMorgan Asset Management, под управлением которой находятся активы примерно на $5 трлн, учла биткоин в своих долгосрочных прогнозах по рынкам капитала.

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По оценке JPMorgan, потенциальная доходность первой криптовалюты выше, чем у традиционных классов активов. Однако такие перспективы сопровождаются и гораздо большим инвестиционным риском.

Доходность и потенциал диверсификации

В отчете JPMorgan также оценил взаимосвязь биткоина с другими финансовыми инструментами. Корреляция первой криптовалюты с акциями крупных американских компаний составляет 33%. Это ниже показателей для международных акций, корпоративных облигаций и хедж-фондов.

Сочетание потенциально высокой доходности и относительно низкой корреляции с традиционными активами может сделать биткоин инструментом диверсификации инвестиционного портфеля.

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В то же время, годовую волатильность криптовалюты JPMorgan оценивает в 55%. Это свидетельствует о значительно более высоком уровне колебаний ее стоимости по сравнению с традиционными инвестиционными инструментами.

Несмотря на положительную оценку потенциала биткоина, компания сохраняет осторожность. Из-за нестабильности корреляций криптовалюту не включили в основные ковариационные матрицы, которые используют для моделирования взаимосвязей между разными активами.

Поэтому реальные преимущества биткоина для диверсификации будут зависеть от того, как в дальнейшем будет изменяться его доходность и связь с другими рынками.

Какие прогнозы по биткоину дают другие компании

Оценка JPMorgan появилась на фоне других долгосрочных прогнозов по первой криптовалюте. В частности, в VanEck предположили, что при широком использовании биткоина в мировой торговле его цена может достичь $3 млн к 2050 году.