Четверть украинцев верят, что государство возмещает криптовалюты — опрос — Finance.ua
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Четверть украинцев верят, что государство возмещает криптовалюты — опрос

Криптовалюта
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Четверть украинцев верят, что государство возмещает криптовалюты — опрос
Четверть украинцев верят, что государство возмещает криптовалюты — опрос
Более четверти опрошенных украинцев ошибочно полагают, что при банкротстве банка под гарантированное возмещение подпадает даже криптовалюта и электронные деньги.
Об этом свидетельствуют результаты Общенационального опроса об осведомленности потребителей финансовых услуг о системе гарантирования вкладов.
Интересно и то, что показатель тех, кто верит в гарантирование крипты, вырос за 4 года: если в 2021 году таких было 17%, то в 2025-м их количество возросло до 26%. В то же время 63% опрошенных убеждены, что прежде всего должны гарантироваться вклады юридических лиц.
Четверть украинцев верят, что государство возмещает криптовалюты — опрос

Что об этом говорят в ФГВФЛ

«Мы видим запрос на расширение банковских гарантий. Учитывая, что Фонд, как и вся страна, движется в сторону евроинтеграции, усовершенствование украинского законодательства должно происходить в соответствии с директивами ЕС. А это предполагает гарантирование вкладов юридических лиц на ту же сумму, что и физических лиц. Это наша стратегическая цель. И не только потому, что мы хотим быть в ЕС, но и с целью укрепить доверие юридических лиц к банковской системе», — объясняет директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.
По ее словам, такой шаг будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, что крайне важно и во время военного положения, и после его отмены.
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По сравнению с данными предыдущих лет продолжается рост доли опрошенных, считающих, что гарантии Фонда распространяются на все предложенные варианты счетов (вклады в гривне, карточные, текущие счета, счета ФЛП, вклады юридических лиц, электронные деньги и т. п.). Наибольший рост демонстрируют ответы относительно текущих счетов, карточных счетов, вкладов, открытых через интернет-банкинг.

Знают ли о сумме гарантирования

Опрос показал, что только 15% опрошенных правильно указали предельную сумму, возмещение которой могут получить в том случае, если их банк «лопнет». Так, во время военного положения действует 100% суммы гарантированного возмещения по вкладам, до полномасштабного вторжения максимальная сумма составила 200 тыс. грн, а через три месяца после отмены военного положения составит 600 тыс. грн.
Четверть украинцев верят, что государство возмещает криптовалюты — опрос
При этом в ФГВФЛ ранее заявляли о стремлении обеспечить европейский уровень суммы возмещения по вкладам. В Европе гарантируется 100 тысяч евро для физических лиц, а также гарантируются вклады юридических лиц.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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