Биткоин превысил отметку в $120 000 — Finance.ua
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Биткоин превысил отметку в $120 000

Криптовалюта
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Биткоин превысил отметку в $120 000
Биткоин превысил отметку в $120 000
Биткоин впервые преодолел очередной рекордный уровень, достигнув отметки в 120 000 долларов. Об этом пишет businessinsider.
В понедельник в 12:35 по восточному времени биткойн вырос на 2,7% до 120 990,05 долларов.
Самая большая в мире криптовалюта переживает победную серию после того, как на прошлой неделе в течение трех дней достигала рекордных максимумов.
В этом году цена на биткоин выросла почти на 30%.
Причины
Стремительный рост криптовалюты в этом году происходит благодаря поддержке администрации президента Дональда Трампа. В мае Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткойнов и запасе цифровых активов.
«Последний прорыв биткоина, похоже, является результатом структурного роста, обусловленного институциональными потоками, поддержанного благоприятным макроэкономическим фоном и усиленного изменением регуляторных настроений», —
написал в пятницу Дилин Ву, исследовательский стратег Pepperstone.

Ву назвал институциональных и корпоративных инвесторов ключевыми участниками этой тенденции.
Рост цен на технологические акции, подпитывающий аппетит инвесторов к риску, также стимулирует биткойн, добавил он.
«В современном ландшафте распределения активов биткоин больше не просто спекулятивный инструмент — он балансирует между цифровым хеджированием, как золото, и активом роста, например технологические акции» , — написал Ву.
По материалам:
Finance.ua
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