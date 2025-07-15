Биткоин обошел Amazon и стал пятым самым дорогим активом в мире — Finance.ua

Биткоин обошел Amazon и стал пятым самым дорогим активом в мире 15.07.2025, 02:12 — Криптовалюта

Биткоин обошел Amazon и стал пятым самым дорогим активом в мире

Биткоин поднялся на пятую позицию в мировом рейтинге активов по размеру рыночной капитализации, обогнав Amazon. Об этом свидетельствуют данные платформы Companies Market Cap.

Этот рост произошел на фоне очередного обновления исторического максимума: стоимость главной криптовалюты превысила отметку в $123 000.

Как видно на графике выше, по показателю капитализации первая криптовалюта обошла такие компании, как Meta, Google, Saudi Aramco, Tesla, Berkshire Hathaway и другие. Кроме того, биткоин снова опередил серебро по капитализации — такая ситуация уже случалась раньше.

Ближайшим «конкурентом» является компания Apple — ее капитализация составляет $3,15 трлн.

По данным TradingView, рыночная капитализация биткоина сейчас превышает $2,4 трлн.

Напомним, ранее генеральный директор Xapo Bank предупредил о продолжительности четырехлетнего цикла биткоина и потенциальном обвале актива.

«Мы все хотим думать, что биткоин — это защита от инфляции, и я верю, что он им станет. Но пока я этого не вижу. Для меня это все еще рисковый актив. По крайней мере, корреляция между биткоином, S&P и акциями до сих пор очевидна», — сказал Рокка.

По словам главы Xapo Bank, нехватка драйверов может вызвать эффект «инфекции» на рынке:

«Эффект заражения может быть таким простым, как отсутствие новостей, из-за чего крипторынок просто выгорит», — отметил он.

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