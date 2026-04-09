UBS и швейцарские банки запустили Sandbox для тестирования стейблкоина

Швейцарский финансовый сектор приступил к новому этапу тестирования цифровых активов: UBS вместе с рядом местных банков запустил специальную контролируемую среду для проверки стейблкоина, привязанного к курсу швейцарского франка. Речь идет о своеобразной песочнице, в рамках которой участники смогут оценить, как такие инструменты работают в реальных платежных сценариях.
Участники проекта

К инициативе, кроме UBS, присоединились PostFinance, Raiffeisen Schweiz, Zürcher Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise и Sygnum Bank. Техническую основу для эмиссии цифрового актива будет обеспечивать Swiss Stablecoin AG.
Планируется, что тестовая фаза будет продолжаться в течение 2026 года. Участники проекта будут отрабатывать различные модели использования стейблкоина в рамках цифровой инфраструктуры, в частности, для расчетов между банками и взаимодействия с клиентами. В то же время платформа не закрыта: к ней смогут приобщаться и другие финансовые учреждения и компании.

Цели тестирования

Идея такого формата состоит в том, чтобы не просто проверить технологию в теории, а протестировать ее практическую пригодность для современной банковской системы. Для швейцарского рынка это еще способ понять, насколько стейблкоины могут интегрироваться в привычные финансовые сервисы без потери надежности и контроля.
На этом фоне интерес к швейцарскому франку как к защитному активу только усиливается. Эксперты обращают внимание, что валюта Швейцарии продолжает сохранять репутацию одной из ключевых «тихих гаваней» для инвесторов. Среди факторов — относительно низкий уровень государственного долга, политическая нейтральность страны и стабильная, прогнозируемая экономическая политика. Это делает франк не только инструментом сохранения стоимости, но и логической основой для подобных цифровых финансовых экспериментов.
