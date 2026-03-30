Биткоин стал «тихой гаванью» на фоне войны с Ираном, — JPMorgan

Спрос на биткоин возрос
Биткоин показал признаки спроса как «тихая гавань» во время войны с Ираном, тогда как золото и серебро слабеют.
Об этом сообщает The Block со ссылкой на аналитиков JPMorgan.
По их данным, первая криптовалюта получила чистые притоки капитала и рост активности в последние недели. В то же время, ETF на золото зафиксировали значительные оттоки, а потоки в серебряные фонды были полностью свернуты.
В JPMorgan объяснили снижение золота на 15% с начала марта ростом процентных ставок и укреплением доллара США, что оказало давление на ранее перегруженные позиции.
Аналитики отметили, что за первые три недели марта ETF на золото потеряли около $11 млрд. Потоки в серебряные фонды полностью вернулись к уровням прошлого лета. На этом фоне биткоин продемонстрировал относительную стойкость и выступил альтернативой традиционным защитным активам.

Криптоактивность в Иране выросла

После начала войны в Иране значительно возросла активность пользователей криптовалют. В JPMorgan со ссылкой на данные Chainalysis отметили, что граждане переводили средства с локальных бирж в некастодиальные кошельки и международные платформы.
Аналитики подчеркнули, что «такие факторы как отсутствие границ в сети, возможность самостоятельного хранения и круглосуточная торговля делают биткоин удобным инструментом в условиях валютных ограничений и экономической нестабильности».
Читайте также

Институционные инвесторы сократили позиции в металлах

Индикатор JPMorgan на основе данных Chicago Mercantile Exchange показал, что институциональные инвесторы активно наращивали позиции в золоте и серебре в конце 2025 года и начале 2026 года. Однако с января зафиксировано резкое сокращение этих позиций, что указывает на фиксацию прибыли. В то же время, позиционирование в фьючерсах на биткоин оставалось относительно стабильным.
По словам экспертов, сигналы импульсной торговли показали, что золото и серебро перешли с перекупленных уровней ниже нейтральных, что свидетельствует о ликвидации. В то же время сигналы биткоина возобновились с перепроданности до нейтральных значений".
Аналитики также отметили изменение условий ликвидности: исторически золото считалось более ликвидным активом, однако ситуация изменилась. По их данным, ликвидность золота ухудшилась, а биткоин демонстрирует лучшую широту рынка".
«Криптоактивность в Иране резко возросла, что подчеркивает важную роль криптовалют как „тихой гавани“ для граждан стран, которые сталкиваются с экономической и валютной нестабильностью, а также геополитическим стрессом», — подытожили аналитики.
По материалам:
incrypted
Также по теме
Также по теме
