Биткоин достигнет $1 млн, это только вопрос времени — аналитики

Биткоин и доллары США
Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган представил модель, по которой цена биткоина может достичь $1 млн за монету.
Такой сценарий возможен при росте глобального рынка активов для сохранения стоимости и увеличения доли BTC в нем.

Каков рынок и доля биткоина

По оценкам Хоугана, общий объем рынка активов, используемых как хранилище стоимости (т.е. как защита капитала от инфляции или дефляции), составляет около $38 трлн. Из этой суммы примерно $36 трлн приходится на золото, в то время как биткоин занимает около $1,4 трлн — менее 4% рынка.
Аналитик отмечает, что критики прогнозов относительно цены $1 млн по BTC часто исходят из предположения, что этот рынок не меняется. Сам Хоуган считает это ключевой ошибкой.
«При нынешнем размере рынка биткоина нужно было бы занять более 50% рынка активов для сохранения стоимости, чтобы достичь цены $1 млн. Это очень высокая планка. Но есть один момент, который большинство людей не учитывает: рынок активов для сохранения стоимости не является статическим. На самом деле за последние два десятилетия он существенно возрос. И, учитывая рост беспокойства по поводу обесценивания фиатных валют, я подозреваю, что этот процесс продолжится», — пишет Хоуган.

Сценарий роста до $1 млн

В качестве примера динамики рынка Хоуган приводит золото. В 2004 году после запуска первого ETF в США его капитализация составляла около $2,5 трлн. За 20 лет она выросла почти до $40 трлн, что соответствует примерно 13% годового роста.
Если рынок активов для сохранения стоимости и дальше будет расти подобными темпами, за 10 лет он может достигнуть $121 трлн. В таком случае биткоину достаточно занять около 17% этого рынка, чтобы его цена теоретически достигла $1 млн за монету.

Что подталкивает рост BTC

Хоуган указывает на несколько факторов, которые уже усиливают позиции биткоина как инвестиционного актива:
  • запуск спотовых ETF в США, быстро набирающих популярность;
  • рост институциональных инвестиций, в частности, со стороны университетских фондов и суверенных фондов;
  • увеличение рекомендуемой доли BTC в портфелях — с примерно 1% до 5% в некоторых случаях сегодня.
Другие прогнозы рынка

Оценка Bitwise совпадает с другими долгосрочными прогнозами криптоиндустрии. В частности, сам Хоуган ранее предполагал, что биткоин может превысить $1,3 млн к 2035 году при условии роста институционального спроса.
Другие участники рынка также озвучивают амбициозные ожидания:
  • Артур Хейз прогнозирует рост BTC до около $3,4 млн к 2030 году;
  • ARK Invest оценивает потенциальный диапазон в $500 тыс. — $2,4 млн к 2030 году;
  • Роберт Кийосаки считает, что цена может превысить $1 млн к 2035 году.
В целом эксперты сходятся в том, что потенциальный рост биткоина до семизначных значений зависит не от краткосрочных рыночных колебаний, а от долгосрочных факторов — расширения круга инвесторов, роста доверия к BTC как «цифровому золоту» и его доли в глобальной системе сбережения капитала.
По материалам: ITC.ua
ITC.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
