Биткоин достигнет $1 млн, это только вопрос времени — аналитики

Биткоин и доллары США

Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган представил модель, по которой цена биткоина может достичь $1 млн за монету.

Такой сценарий возможен при росте глобального рынка активов для сохранения стоимости и увеличения доли BTC в нем.

Каков рынок и доля биткоина

По оценкам Хоугана, общий объем рынка активов, используемых как хранилище стоимости (т.е. как защита капитала от инфляции или дефляции), составляет около $38 трлн. Из этой суммы примерно $36 трлн приходится на золото, в то время как биткоин занимает около $1,4 трлн — менее 4% рынка.

Аналитик отмечает, что критики прогнозов относительно цены $1 млн по BTC часто исходят из предположения, что этот рынок не меняется. Сам Хоуган считает это ключевой ошибкой.

«При нынешнем размере рынка биткоина нужно было бы занять более 50% рынка активов для сохранения стоимости, чтобы достичь цены $1 млн. Это очень высокая планка. Но есть один момент, который большинство людей не учитывает: рынок активов для сохранения стоимости не является статическим. На самом деле за последние два десятилетия он существенно возрос. И, учитывая рост беспокойства по поводу обесценивания фиатных валют, я подозреваю, что этот процесс продолжится», — пишет Хоуган.

Сценарий роста до $1 млн

В качестве примера динамики рынка Хоуган приводит золото. В 2004 году после запуска первого ETF в США его капитализация составляла около $2,5 трлн. За 20 лет она выросла почти до $40 трлн, что соответствует примерно 13% годового роста.

Если рынок активов для сохранения стоимости и дальше будет расти подобными темпами, за 10 лет он может достигнуть $121 трлн. В таком случае биткоину достаточно занять около 17% этого рынка, чтобы его цена теоретически достигла $1 млн за монету.

Что подталкивает рост BTC

Хоуган указывает на несколько факторов, которые уже усиливают позиции биткоина как инвестиционного актива:

запуск спотовых ETF в США, быстро набирающих популярность;

рост институциональных инвестиций, в частности, со стороны университетских фондов и суверенных фондов;

увеличение рекомендуемой доли BTC в портфелях — с примерно 1% до 5% в некоторых случаях сегодня.

Другие прогнозы рынка

Оценка Bitwise совпадает с другими долгосрочными прогнозами криптоиндустрии. В частности, сам Хоуган ранее предполагал, что биткоин может превысить $1,3 млн к 2035 году при условии роста институционального спроса.

Другие участники рынка также озвучивают амбициозные ожидания:

Артур Хейз прогнозирует рост BTC до около $3,4 млн к 2030 году;

ARK Invest оценивает потенциальный диапазон в $500 тыс. — $2,4 млн к 2030 году;

Роберт Кийосаки считает, что цена может превысить $1 млн к 2035 году.

В целом эксперты сходятся в том, что потенциальный рост биткоина до семизначных значений зависит не от краткосрочных рыночных колебаний, а от долгосрочных факторов — расширения круга инвесторов, роста доверия к BTC как «цифровому золоту» и его доли в глобальной системе сбережения капитала.

