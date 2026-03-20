Биткоин достигнет $1 млн, это только вопрос времени — аналитики
Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган представил модель, по которой цена биткоина может достичь $1 млн за монету.
Такой сценарий возможен при росте глобального рынка активов для сохранения стоимости и увеличения доли BTC в нем.
Каков рынок и доля биткоина
По оценкам Хоугана, общий объем рынка активов, используемых как хранилище стоимости (т.е. как защита капитала от инфляции или дефляции), составляет около $38 трлн. Из этой суммы примерно $36 трлн приходится на золото, в то время как биткоин занимает около $1,4 трлн — менее 4% рынка.
Аналитик отмечает, что критики прогнозов относительно цены $1 млн по BTC часто исходят из предположения, что этот рынок не меняется. Сам Хоуган считает это ключевой ошибкой.
«При нынешнем размере рынка биткоина нужно было бы занять более 50% рынка активов для сохранения стоимости, чтобы достичь цены $1 млн. Это очень высокая планка. Но есть один момент, который большинство людей не учитывает: рынок активов для сохранения стоимости не является статическим. На самом деле за последние два десятилетия он существенно возрос. И, учитывая рост беспокойства по поводу обесценивания фиатных валют, я подозреваю, что этот процесс продолжится», — пишет Хоуган.
Сценарий роста до $1 млн
В качестве примера динамики рынка Хоуган приводит золото. В 2004 году после запуска первого ETF в США его капитализация составляла около $2,5 трлн. За 20 лет она выросла почти до $40 трлн, что соответствует примерно 13% годового роста.
Если рынок активов для сохранения стоимости и дальше будет расти подобными темпами, за 10 лет он может достигнуть $121 трлн. В таком случае биткоину достаточно занять около 17% этого рынка, чтобы его цена теоретически достигла $1 млн за монету.
Что подталкивает рост BTC
Хоуган указывает на несколько факторов, которые уже усиливают позиции биткоина как инвестиционного актива:
- запуск спотовых ETF в США, быстро набирающих популярность;
- рост институциональных инвестиций, в частности, со стороны университетских фондов и суверенных фондов;
- увеличение рекомендуемой доли BTC в портфелях — с примерно 1% до 5% в некоторых случаях сегодня.
Читайте также
Другие прогнозы рынка
Оценка Bitwise совпадает с другими долгосрочными прогнозами криптоиндустрии. В частности, сам Хоуган ранее предполагал, что биткоин может превысить $1,3 млн к 2035 году при условии роста институционального спроса.
Другие участники рынка также озвучивают амбициозные ожидания:
- Артур Хейз прогнозирует рост BTC до около $3,4 млн к 2030 году;
- ARK Invest оценивает потенциальный диапазон в $500 тыс. — $2,4 млн к 2030 году;
- Роберт Кийосаки считает, что цена может превысить $1 млн к 2035 году.
В целом эксперты сходятся в том, что потенциальный рост биткоина до семизначных значений зависит не от краткосрочных рыночных колебаний, а от долгосрочных факторов — расширения круга инвесторов, роста доверия к BTC как «цифровому золоту» и его доли в глобальной системе сбережения капитала.
Поделиться новостью
