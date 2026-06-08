Налоги на криптовалюту: кому из украинцев нужно подавать декларацию
Тысячи украинцев сохраняют сбережения в криптовалюте, однако не все знают, что в определенных условиях такие активы подлежат декларированию.
Граждане, которые только хранят криптовалюту на кошельках и не проводят никаких операций, не обязаны подавать декларацию о таких активах. Исключение составляют должностные лица, на которые распространяются отдельные требования финансового контроля.
В то же время правила меняются, если владелец криптовалюты совершал операции с ней. Граждане, проводившие операции с криптоактивами в течение 2025 года, должны были подать декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая 2026 года.
Какие операции подлежат декларированию
К операциям, подлежащим декларированию, относятся:
- продажа криптовалюты за фиат (выводили деньги на карту или получали наличные);
- оплата криптой — расценивается как доход от отчуждения имущества;
- получение крипты в виде оплаты за фриланс или консультации;
- стейкинг и фарминг — получение новых токенов в качестве вознаграждения.
До вступления в силу специального режима налогообложения налоговая рассматривает доход от продажи крипты как «прочие доходы». Ставка — 18% НДФЛ плюс 5% военный сбор, итого 23%.
Украина готовится к международному обмену данными
С 1 января 2026 года криптобиржи и провайдеры кошельков в 52 странах обязаны собирать данные о транзакциях пользователей и передавать их налоговым органам. Первая отчетность ожидается в 2027 году. Украина активно готовится к этим изменениям.
Страна внедряет стандарт CARF — международный механизм отчетности о криптоактивах, обязывающий криптосервисы собирать и передавать информацию о пользователях и их операциях. Параллельно действует стандарт CRS для финансовых счетов. Это значит, что даже если сегодня вы ничего не задекларировали, данные о ваших транзакциях на иностранных биржах могут оказаться в руках украинских налоговиков уже в следующем году.
В новой статье Finance.ua рассказывает, кто именно обязан декларировать криптовалюту, сколько налогов нужно уплатить и что грозит тем, кто решит промолчать.
🔎 Криптовалюта и налоги в Украине: кто должен декларировать и сколько платить
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