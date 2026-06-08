Налоги на криптовалюту: кому из украинцев нужно подавать декларацию Сегодня 20:03 — Криптовалюта

С 1 января 2026 года криптобиржи и провайдеры кошельков в 52 странах обязаны собирать данные о транзакциях пользователей и передавать их налоговым органам.

Тысячи украинцев сохраняют сбережения в криптовалюте, однако не все знают, что в определенных условиях такие активы подлежат декларированию.

Граждане, которые только хранят криптовалюту на кошельках и не проводят никаких операций, не обязаны подавать декларацию о таких активах. Исключение составляют должностные лица, на которые распространяются отдельные требования финансового контроля.

до 1 мая 2026 года. В то же время правила меняются, если владелец криптовалюты совершал операции с ней. Граждане, проводившие операции с криптоактивами в течение 2025 года, должны были подать декларацию об имущественном положении и доходах

Какие операции подлежат декларированию

К операциям, подлежащим декларированию, относятся:

продажа криптовалюты за фиат (выводили деньги на карту или получали наличные);

оплата криптой — расценивается как доход от отчуждения имущества;

получение крипты в виде оплаты за фриланс или консультации;

стейкинг и фарминг — получение новых токенов в качестве вознаграждения.

До вступления в силу специального режима налогообложения налоговая рассматривает доход от продажи крипты как «прочие доходы». Ставка — 18% НДФЛ плюс 5% военный сбор, итого 23%.

Украина готовится к международному обмену данными

С 1 января 2026 года криптобиржи и провайдеры кошельков в 52 странах обязаны собирать данные о транзакциях пользователей и передавать их налоговым органам. Первая отчетность ожидается в 2027 году. Украина активно готовится к этим изменениям.

Страна внедряет стандарт CARF — международный механизм отчетности о криптоактивах, обязывающий криптосервисы собирать и передавать информацию о пользователях и их операциях. Параллельно действует стандарт CRS для финансовых счетов. Это значит, что даже если сегодня вы ничего не задекларировали, данные о ваших транзакциях на иностранных биржах могут оказаться в руках украинских налоговиков уже в следующем году.

В новой статье Finance.ua рассказывает, кто именно обязан декларировать криптовалюту, сколько налогов нужно уплатить и что грозит тем, кто решит промолчать.

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