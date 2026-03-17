0 800 307 555
Биткоин — это схема Понци, — экс-премьер Великобритании

Криптовалюта
Борис Джонсон подозревает, что биткоин может оказаться схемой Понци
Борис Джонсон подозревает, что биткоин может оказаться схемой Понци
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил скепсис по поводу биткоина и заявил, что давно подозревает первую криптовалюту в сходстве с финансовой пирамидой.
По его словам, такие сомнения усилились после истории знакомого инвестора, который лишился значительной суммы из-за инвестиций в криптовалюту. Подобные случаи, по мнению политика, могут подрывать доверие к цифровым активам.
«Я давно подозреваю, что биткоин — это гигантская схема Понци, и теперь слышу истории, заставляющие меня опасаться, что я прав», — отметил Джонсон.
Он также обратил внимание на то, что криптовалюты не имеют централизованного контроля, из-за чего, в случае проблем, фактически нет ответственной стороны. По словам политика, в такой системе отсутствует центральный банк или правительство, к которым можно обратиться, если актив внезапно потеряет ценность или взломают систему.
По его мнению, рынок криптоактивов в значительной степени держится на доверии инвесторов. Джонсон задал вопрос, что произойдет с рынком, если это доверие исчезнет.
Политик также предположил, что через десять лет некоторые традиционные активы могут выглядеть более привлекательными для инвесторов, чем криптовалюты.
В то же время глава компании Strategy Майкл Сейлор опроверг такие оценки. Он подчеркнул, что биткоин не отвечает определению финансовой пирамиды.
По его словам, классическая схема Понци предполагает наличие центрального оператора, который обещает прибыль и выплачивает ранним инвесторам средства новых участников. В случае биткоина, отметил Сейлор, нет эмитента, промоутера или гарантированной доходности — это открытая децентрализованная денежная сеть, работающая благодаря коду и спросу на рынке.
По материалам:
incrypted
