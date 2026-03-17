Сегодня 06:54 — Криптовалюта

Борис Джонсон подозревает, что биткоин может оказаться схемой Понци

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил скепсис по поводу биткоина и заявил, что давно подозревает первую криптовалюту в сходстве с финансовой пирамидой.

По его словам, такие сомнения усилились после истории знакомого инвестора, который лишился значительной суммы из-за инвестиций в криптовалюту. Подобные случаи, по мнению политика, могут подрывать доверие к цифровым активам.

«Я давно подозреваю, что биткоин — это гигантская схема Понци, и теперь слышу истории, заставляющие меня опасаться, что я прав», — отметил Джонсон.

I've long suspected Bitcoin is a giant Ponzi scheme and now I'm hearing tales of woe that make me fear I'm right.https://t.co/rTny2NBaYB — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 13, 2026

Он также обратил внимание на то, что криптовалюты не имеют централизованного контроля, из-за чего, в случае проблем, фактически нет ответственной стороны. По словам политика, в такой системе отсутствует центральный банк или правительство, к которым можно обратиться, если актив внезапно потеряет ценность или взломают систему.

По его мнению, рынок криптоактивов в значительной степени держится на доверии инвесторов. Джонсон задал вопрос, что произойдет с рынком, если это доверие исчезнет.

Политик также предположил, что через десять лет некоторые традиционные активы могут выглядеть более привлекательными для инвесторов, чем криптовалюты.

В то же время глава компании Strategy Майкл Сейлор опроверг такие оценки. Он подчеркнул, что биткоин не отвечает определению финансовой пирамиды.

По его словам, классическая схема Понци предполагает наличие центрального оператора, который обещает прибыль и выплачивает ранним инвесторам средства новых участников. В случае биткоина, отметил Сейлор, нет эмитента, промоутера или гарантированной доходности — это открытая децентрализованная денежная сеть, работающая благодаря коду и спросу на рынке.

incrypted По материалам:

