Біткойн перевищив позначку в $120 000 — Finance.ua

Біткойн перевищив позначку в $120 000 Сьогодні 11:23 — Криптовалюта

Біткойн перевищив позначку в $120 000

120 000 доларів. Про це пише Біткойн вперше подолав черговий рекордний рівень, досягнувши позначкиПро це пише businessinsider

У понеділок о 12:35 за східним часом біткойн зріс на 2,7% до 120 990,05 доларів.

Найбільша у світі криптовалюта переживає переможну серію після того, як минулого тижня протягом трьох днів досягала рекордних максимумів.

Цього року ціна на біткойн зросла майже на 30%.

Причини

Стрімке зростання криптовалюти цього року відбувається завдяки підтримці адміністрації президента Дональда Трампа. У травні Трамп підписав указ про стратегічний резерв біткойнів та запас цифрових активів.

«Останній прорив біткойна, схоже, є результатом структурного зростання, зумовленого інституційними потоками, підтриманого сприятливим макроекономічним фоном та підсиленого зміною регуляторних настроїв», — написав у п’ятницю Ділін Ву, дослідницький стратег Pepperstone.

Ву назвав інституційних та корпоративних інвесторів ключовими учасниками цієї тенденції.

Зростання цін на технологічні акції, що підживлює апетит інвесторів до ризику, також стимулює біткойн, додав він.

«У сучасному ландшафті розподілу активів біткойн більше не є просто спекулятивним інструментом — він балансує між цифровим хеджуванням, як золото, та активом зростання, як-от технологічні акції», — написав Ву.

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