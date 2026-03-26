Біткоїн досягне $1 мільйона до 2033 року — аналітики Вчора 03:11 — Криптовалюта

Аналітики з Wall Street вважають, що біткоїн вже досягнув дна свого циклу після різкої корекції та може розпочати новий ривок.

Дослідницька компанія Bernstein заявила, що падіння ціни на 50% від піку стало найслабшим ведмежим ринком в історії BTC . На їхню думку, нинішній цикл вийшов за межі традиційної чотирирічної моделі й перетворився на розтягнутий «бичачий» тренд завдяки стійкому інституційному попиту, який компенсує панічні продажі роздрібних інвесторів.

Що кажуть аналітики

У звіті зазначено, що попри корекцію на ~30%, відтік коштів через ETF становив менше 5%. Bernstein підняла прогнозну ціну біткоїна на 2026 рік до $150 тис., а потенційний пік циклу у 2027 році оцінює на рівні $200 тис. Довгострокова ціль на 2033 рік залишається незмінною — близько $1 млн.

За останні 30 днів біткоїн додав $2 708 (+4%) і торгується близько $70 130. Зростання підтримується інституційним попитом, зокрема з боку великих компаній та спотових ETF. Це свідчить про поступове зміцнення позицій BTC навіть після масштабних коливань.

Щоб досягти прогнозованих $150 тис. у 2026 році, біткоїн має більш ніж подвоїти свою вартість і довести ринкову капіталізацію майже до $3 трлн. Нині капіталізація становить близько $1,39 трлн, а середній добовий обсяг торгів — $35,82 млрд.

Таким чином, аналітики Bernstein бачать у поточній корекції не кінець циклу, а підтвердження його нової динаміки. Якщо інституційний попит залишатиметься стабільним, біткоїн може вийти на траєкторію довгострокового зростання, яка відрізняється від попередніх циклів і може змінити правила гри на ринку криптовалют.

