0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Біткоїн досягне $1 мільйона до 2033 року — аналітики

Криптовалюта
1479
Біткоїн і долари
Аналітики з Wall Street вважають, що біткоїн вже досягнув дна свого циклу після різкої корекції та може розпочати новий ривок.
Дослідницька компанія Bernstein заявила, що падіння ціни на 50% від піку стало найслабшим ведмежим ринком в історії BTC. На їхню думку, нинішній цикл вийшов за межі традиційної чотирирічної моделі й перетворився на розтягнутий «бичачий» тренд завдяки стійкому інституційному попиту, який компенсує панічні продажі роздрібних інвесторів.

Що кажуть аналітики

У звіті зазначено, що попри корекцію на ~30%, відтік коштів через ETF становив менше 5%. Bernstein підняла прогнозну ціну біткоїна на 2026 рік до $150 тис., а потенційний пік циклу у 2027 році оцінює на рівні $200 тис. Довгострокова ціль на 2033 рік залишається незмінною — близько $1 млн.
За останні 30 днів біткоїн додав $2 708 (+4%) і торгується близько $70 130. Зростання підтримується інституційним попитом, зокрема з боку великих компаній та спотових ETF. Це свідчить про поступове зміцнення позицій BTC навіть після масштабних коливань.
Щоб досягти прогнозованих $150 тис. у 2026 році, біткоїн має більш ніж подвоїти свою вартість і довести ринкову капіталізацію майже до $3 трлн. Нині капіталізація становить близько $1,39 трлн, а середній добовий обсяг торгів — $35,82 млрд.
Таким чином, аналітики Bernstein бачать у поточній корекції не кінець циклу, а підтвердження його нової динаміки. Якщо інституційний попит залишатиметься стабільним, біткоїн може вийти на траєкторію довгострокового зростання, яка відрізняється від попередніх циклів і може змінити правила гри на ринку криптовалют.
Раніше ми повідомляли, що аналітики впевнені: біткоїн сягне $1 млн, це лише питання часу.
За матеріалами:
noworries
Ринок КриптовалютКриптовалютаБіткоїнКурс біткоїна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems