Біткоїн сягне $1 млн, це лише питання часу — аналітики Сьогодні 03:47 — Криптовалюта

Біткоїн і долари США

Головний інвестиційний директор Bitwise Метью Хоуган представив модель, за якою ціна біткоїна може досягти $1 млн за монету.

Такий сценарій можливий за умови зростання глобального ринку активів для збереження вартості та збільшення частки BTC у ньому.

Яким є ринок і частка біткоїна

За оцінками Хоугана, загальний обсяг ринку активів, що використовуються як «сховище вартості» (тобто як захист капіталу від інфляції чи дефляції), становить близько $38 трлн. Із цієї суми приблизно $36 трлн припадає на золото, тоді як біткоїн займає близько $1,4 трлн — менше 4% ринку.

Аналітик зазначає, що критики прогнозів щодо ціни $1 млн за BTC часто виходять із припущення, що цей ринок не змінюється. Сам Хоуган вважає це ключовою помилкою.

«За нинішнього розміру ринку біткоїну потрібно було б зайняти понад 50% ринку активів для збереження вартості, щоб досягти ціни $1 млн. Це дуже висока планка. Але є один момент, який більшість людей не враховує: ринок активів для збереження вартості не є статичним. Насправді за останні два десятиліття він суттєво зріс. І, з огляду на зростання занепокоєння щодо знецінення фіатних валют, я підозрюю, що цей процес продовжиться», — пише Хоуган.

Сценарій зростання до $1 млн

Як приклад динаміки ринку Хоуган наводить золото. У 2004 році, після запуску першого ETF у США, його капіталізація становила близько $2,5 трлн. За 20 років вона зросла майже до $40 трлн, що відповідає приблизно 13% річного зростання.

Якщо ринок активів для збереження вартості і надалі зростатиме подібними темпами, за 10 років він може досягти $121 трлн. У такому випадку біткоїну достатньо зайняти близько 17% цього ринку, щоб його ціна теоретично сягнула $1 млн за монету.

Що підштовхує зростання BTC

Хоуган вказує на кілька факторів, які вже посилюють позиції біткоїна як інвестиційного активу:

запуск спотових ETF у США, які швидко набирають популярність;

зростання інституційних інвестицій, зокрема з боку університетських фондів і суверенних фондів;

збільшення рекомендованої частки BTC у портфелях — із приблизно 1% раніше до 5% у деяких випадках сьогодні.

Інші прогнози ринку

Оцінка Bitwise збігається з іншими довгостроковими прогнозами у криптоіндустрії. Зокрема, сам Хоуган раніше припускав, що біткоїн може перевищити $1,3 млн до 2035 року за умови зростання інституційного попиту.

Інші учасники ринку також озвучують амбітні очікування:

Артур Хейз прогнозує зростання BTC до близько $3,4 млн до 2030 року;

ARK Invest оцінює потенційний діапазон у $500 тис. — $2,4 млн до 2030 року;

Роберт Кійосакі вважає, що ціна може перевищити $1 млн до 2035 року.

У цілому експерти сходяться на тому, що потенційне зростання біткоїна до семизначних значень залежить не від короткострокових ринкових коливань, а від довгострокових факторів — розширення кола інвесторів, зростання довіри до BTC як «цифрового золота» та його частки у глобальній системі збереження капіталу.

