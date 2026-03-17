Біткоїн — це схема Понці, — експрем’єр Великої Британії Сьогодні 06:54 — Криптовалюта

Борис Джонсон підозрює, що біткоїн може виявитися схемою Понці

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив скепсис щодо біткоїна та заявив, що давно підозрює першу криптовалюту у схожості з фінансовою пірамідою.

За його словами, такі сумніви посилилися після історії знайомого інвестора, який втратив значну суму грошей через інвестиції у криптовалюту. Подібні випадки, на думку політика, можуть підривати довіру до цифрових активів.

«Я давно підозрюю, що біткоїн — це гігантська схема Понці, і тепер чую історії, які змушують мене боятися, що я маю рацію», — зазначив Джонсон.

I've long suspected Bitcoin is a giant Ponzi scheme and now I'm hearing tales of woe that make me fear I'm right.https://t.co/rTny2NBaYB — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 13, 2026

Він також звернув увагу на те, що криптовалюти не мають централізованого контролю, через що, у разі проблем, фактично немає відповідальної сторони. За словами політика, у такій системі відсутній центральний банк чи уряд, до яких можна звернутися, якщо актив раптово втратить цінність або систему зламають.

На його думку, ринок криптоактивів значною мірою тримається на довірі інвесторів. Джонсон поставив питання, що станеться з ринком, якщо ця довіра зникне.

Політик також припустив, що через десять років деякі традиційні активи можуть виглядати привабливішими для інвесторів, ніж криптовалюти.

Водночас голова компанії Strategy Майкл Сейлор заперечив такі оцінки. Він наголосив, що біткоїн не відповідає визначенню фінансової піраміди.

За його словами, класична схема Понці передбачає наявність центрального оператора, який обіцяє прибуток і виплачує раннім інвесторам кошти нових учасників. У випадку біткоїна, зазначив Сейлор, немає емітента, промоутера чи гарантованої дохідності — це відкрита децентралізована грошова мережа, що працює завдяки коду та попиту на ринку.

