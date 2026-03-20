Воркшоп «Криптопрорив 4.0»: як інвестору адаптувати свою стратегію до змін

Академія Мінфін проводить онлайн-воркшоп «Криптопрорив 4.0»
Крипторинок останніми роками стрімко змінюється. Інвестиційні стратегії, які працювали раніше, сьогодні вже не дають тих самих результатів. Щоб допомогти інвесторам розібратися в нових умовах, Академія Мінфін проведе 2-годинний онлайн-воркшоп «Криптопрорив 4.0».
Ще кілька років тому динаміка крипторинку значною мірою залежала від дій роздрібних інвесторів і характеризувалася високою волатильністю. Нині ж баланс змінюється: ринок поступово стає більш структурованим, і дедалі більший вплив на нього мають інституційні гравці.
У нових умовах інвестору важливо не лише стежити за трендами ринку, а й розуміти:
  • як змінилася логіка руху капіталу;
  • які інструменти залишаються ефективними;
  • як оцінювати ризики й діяти в нових умовах.
Саме про це будемо говорити 2 квітня о 19:00 — під час практичного онлайн-воркшопу «Криптопрорив 4.0. Дії інвестора на крипторинку у 2026 році».
👤 Спікер — Михайло Серюга, криптоінвестор із понад 13-річним досвідом. Веде публічний криптопортфель на сайті «Мінфін»: у різні роки його дохідність сягала до 40% на альткоїнах та понад 60% на фундаментальних активах.
Що в програмі

Спікер детально й на прикладах розбере такі теми:
  • як трансформувався крипторинок після запуску Bitcoin ETF;
  • яку роль відіграє інституційний капітал;
  • які інструменти реально працюють (staking, DeFi, стратегії зі стейблкоїнами);
  • принципи формування портфеля для різних бюджетів;
  • як визначати зміну ринкових фаз;
  • як скласти власний план дій на 2026 рік.
Також розгляне приклади освітніх портфелів із різним стартовим капіталом — від $500 до $5000+, щоб учасники могли адаптувати підхід під свої можливості.
Наприкінці воркшопу буде блок Q&A з розбором запитань і реальних ситуацій.
У підсумку ви отримаєте системне розуміння структури крипторинку та фактично готовий план дій на найближчий період.

Кому буде корисно

  • інвесторам, які вже працюють із криптовалютами й хочуть оновити стратегію;
  • тим, хто лише планує зайти на ринок і шукає системне розуміння;
  • інвесторам з інших активів, які розглядають крипту як частину портфеля;
  • усім, хто хоче ухвалювати рішення на основі аналізу, а не емоцій.

Формат і вартість

Воркшоп відбудеться в онлайн-форматі 2 квітня, початок о 19:00. Орієнтовна тривалість — 2 години + блок Q&A.
Усі зареєстровані учасники отримають доступ до запису воркшопу та додаткових матеріалів.
До 27 березня діє спеціальна ціна — 1500 грн (замість 2000 грн). Після цієї дати вартість зросте, тож встигніть зареєструватися.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
