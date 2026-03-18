Китайський BYD може придбати команду Формули-1

Китайський автомобільний концерн BYD вивчає можливість увійти у Формулу-1.
Про це повідомляє видання Auto Motor und Sport.
За інформацією джерела, компанія зацікавлена у створенні власної команди або придбанні вже існуючого проєкту. Серед потенційних цілей називають Альпін та Астон Мартін, які можуть стати базою для нового учасника.
За останні роки ринок Формули-1 пережив справжній бум: популярність серії зросла, а команди подорожчали до рекордних сум. Тепер навіть можна заробляти гроші з гоночною командою. Це було немислимо десятиліттями.
Звичайно, це не залишилося поза увагою автовиробників. Три великі компанії дебютують або повертаються до серії у 2026 році: Ауді, Каділлак та Форд.
Китайський автовиробник останніми роками переживає стрімкий злет. Концерн спеціалізується на електромобілях і в 2025 році став світовим лідером, продавши 2,3 млн електрокарів.
Прямий старт з нуля для BYD буде дорогим і довготривалим, а тому придбання готової команди здається більш реалістичним шляхом. Астон Мартін та Альпін наразі розглядаються як кандидати для поглинання.
Якщо BYD увійде у Формулу-1, це стане значним посиленням присутності Китаю у світових автоспортивних змаганнях та продемонструє стратегічний підхід компанії до глобальної популяризації бренду.
За матеріалами:
Економічна Правда
