Топ-10 криптовалют за підсумками березня

У березні загальна капіталізація крипторинку зросла на 1,8% до $2,39 трлн, попри конфлікт між США та Іраном, який зачепив близько 20% світової торгівлі нафтою.

Про це йдеться у звіті Binance Research

Bitcoin і Ethereum

Показали відносно стійку динаміку на тлі слабкості ширших ринків, а спотові біржові фонди (ETF) на Bitcoin зафіксували чотири тижні чистих притоків поспіль. У квітні ринок і надалі залежатиме від геополітики, стану світової торгівлі та загальних умов ліквідності.

Топ-10 криптовалют за підсумками березня (динаміка за місяць)

У порядку спадання за результативністю:

HYPE (+17,26%) і TRX (+10,93%) показали найкращу динаміку серед найбільших активів. Tron Inc. продовжила нарощувати резерв TRX, який уже становить близько 688,8 млн токенів.

ETH (+6,27%) зріс у березні, хоча спотові ETF на Ethereum показали чистий відтік у $82 млн. Для порівняння, спотові ETF на Bitcoin зафіксували чистий притік у $1,13 млрд.

BTC (+1,51%) завершив місяць у плюсі. Премія Coinbase на початку березня знову стала позитивною, що вказує на повернення чистого попиту з боку американських інституційних інвесторів.

LINK (+0,35%) зріс на тлі інтеграції інфраструктури DataLink від Chainlink у Coinbase. Це дозволяє виводити інституційні ринкові дані ончейн.

DOGE (-1,14%) і BCH (-1,51%) знизилися, попри те, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) віднесли 16 великих криптоактивів до цифрових товарів, а не до цінних паперів.

BNB (-1,31%) трохи просів, хоча кількість щоденних активних адрес у мережах першого рівня сягнула близько 18 млн і саме BNB Chain була серед лідерів зростання.

XRP (-2,22%) знизився, хоча ончейн-дані фіксували підвищену активність великих гаманців: за 10 днів на Binance зафіксували потік близько 450 млн XRP.

SOL (-2,8%) теж завершив місяць у мінусі, попри запуск Solana Developer Platform, яка залучила Mastercard, Worldpay і Western Union до тестування розрахунків у стейблкоїнах та транскордонних переказів.

Ключові події березня

Березень пройшов під впливом конфлікту між США та Іраном. Через збої у світовій торгівлі нафтою Brent подорожчала на 36%, індекс волатильності VIX у піку сягнув 35, індекс S&P 500 знизився на 5,3%, золото — на 14,1%, а дохідність 10-річних державних облігацій США зросла на 46 базисних пунктів до 4,32%.

На цьому тлі Bitcoin і Ethereum додали 1,51% і 6,27% відповідно.

Федеральна резервна система США (ФРС) залишила ставку в діапазоні 3,50−3,75%, а оновлений прогноз її членів вказав лише на одне зниження ставки цього року. Паралельно спотові ETF на Bitcoin чотири тижні поспіль фіксували чисті притоки. Індекс страху та жадібності (Fear & Greed) вперше за два місяці вийшов із зони extreme fear і піднявся до 29. Частка Bitcoin на ринку становила 58,3%, тоді як частка Ethereum знизилася з 14,6% до 10,8%, а частка інших альткоїнів зросла з 27,4% до 31,2%.

Структурні сигнали ринку

Перший сигнал — відносна стійкість Bitcoin і Ethereum під час геополітичного шоку. За 32 дні від початку конфлікту на Близькому Сході Bitcoin зріс на 1%, Ethereum — на 6%. На піку їхня дохідність сягала 14% і 22% відповідно. Для порівняння, S&P 500 за цей час втратив 8%, Mag 7 — 10%, індекс напівпровідників SOXX — 12%, індекс ринків, що розвиваються, EEM — 13%, мідь — 8%, золото — 13%, срібло — 22%.

Це був один із небагатьох періодів, коли криптоактиви виглядали сильніше не лише за акції, а й за частину традиційних захисних інструментів.

Що означає березень для ринку

На початок квітня ринок увійшов із деякими ознаками стабілізації. Тимчасову 10-денну паузу, пов’язану з рішенням Дональда Трампа, ринок сприймає як короткострокову деескалацію.

Платформа прогнозів Polymarket оцінює ймовірність нормалізації руху через Ормузьку протоку до кінця квітня у 18%. Якщо напруга навколо нафтоторгівлі почне спадати, це може швидко змінити ринкові настрої.

Додаткову підтримку ринку зараз дають притоки в спотові ETF на Bitcoin і відновлення накопичення з боку довгострокових власників.

