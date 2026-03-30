Біткоїн став «тихою гаванню» на тлі війни з Іраном, — JPMorgan
Біткоїн показав ознаки попиту як «тиха гавань» під час війни з Іраном, тоді як золото та срібло слабшають.
Про це повідомляє The Block з посиланням на аналітиків JPMorgan.
За їхніми даними, перша криптовалюта отримала чисті припливи капіталу та зростання активності в останні тижні. Водночас ETF на золото зафіксували значні відтоки, а потоки в срібні фонди були повністю згорнуті.
В JPMorgan пояснили зниження золота на 15% з початку березня зростанням процентних ставок і зміцненням долара США, що створило тиск на раніше перевантажені позиції.
Аналітики зазначили, що за перші три тижні березня ETF на золото втратили близько $11 млрд. Потоки в срібні фонди повністю повернулися до рівнів минулого літа. На цьому тлі біткоїн продемонстрував відносну стійкість і виступив альтернативою традиційним захисним активам.
Криптоактивність в Ірані зросла
Після початку війни в Ірані значно зросла активність користувачів криптовалют. У JPMorgan з посиланням на дані Chainalysis зазначили, що громадяни переказували кошти з локальних бірж у некастодіальні гаманці та на міжнародні платформи.
Аналітики підкреслили, що «такі фактори, як відсутність кордонів у мережі, можливість самостійного зберігання та цілодобова торгівля роблять біткоїн зручним інструментом в умовах валютних обмежень та економічної нестабільності».
Інституційні інвестори скоротили позиції в металах
Індикатор JPMorgan на основі даних Chicago Mercantile Exchange показав, що інституційні інвестори активно нарощували позиції в золоті та сріблі наприкінці 2025 року та на початку 2026 року. Однак із січня зафіксовано різке скорочення цих позицій, що вказує на фіксацію прибутку. Водночас позиціонування у ф’ючерсах на біткоїн залишалося відносно стабільним.
За словами експертів, «сигнали імпульсної торгівлі показали, що золото та срібло перейшли з перекуплених рівнів нижче нейтральних, що свідчить про ліквідації. Натомість сигнали біткоїна відновилися з перепроданості до нейтральних значень».
Аналітики також відзначили зміну умов ліквідності: «історично золото вважалося більш ліквідним активом, однак ситуація змінилася. За їхніми даними, ліквідність золота погіршилася, а біткоїн демонструє кращу широту ринку».
«Криптоактивність в Ірані різко зросла, що підкреслює важливу роль криптовалют як „тихої гавані“ для громадян країн, які стикаються з економічною та валютною нестабільністю, а також геополітичним стресом», — підсумували аналітики.
Поділитися новиною
