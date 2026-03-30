0 800 307 555
укр
Біткоїн став «тихою гаванню» на тлі війни з Іраном, — JPMorgan

Криптовалюта
113
Попит на біткоїн зріс
Біткоїн показав ознаки попиту як «тиха гавань» під час війни з Іраном, тоді як золото та срібло слабшають.
Про це повідомляє The Block з посиланням на аналітиків JPMorgan.
За їхніми даними, перша криптовалюта отримала чисті припливи капіталу та зростання активності в останні тижні. Водночас ETF на золото зафіксували значні відтоки, а потоки в срібні фонди були повністю згорнуті.
В JPMorgan пояснили зниження золота на 15% з початку березня зростанням процентних ставок і зміцненням долара США, що створило тиск на раніше перевантажені позиції.
Аналітики зазначили, що за перші три тижні березня ETF на золото втратили близько $11 млрд. Потоки в срібні фонди повністю повернулися до рівнів минулого літа. На цьому тлі біткоїн продемонстрував відносну стійкість і виступив альтернативою традиційним захисним активам.

Криптоактивність в Ірані зросла

Після початку війни в Ірані значно зросла активність користувачів криптовалют. У JPMorgan з посиланням на дані Chainalysis зазначили, що громадяни переказували кошти з локальних бірж у некастодіальні гаманці та на міжнародні платформи.
Аналітики підкреслили, що «такі фактори, як відсутність кордонів у мережі, можливість самостійного зберігання та цілодобова торгівля роблять біткоїн зручним інструментом в умовах валютних обмежень та економічної нестабільності».
Інституційні інвестори скоротили позиції в металах

Індикатор JPMorgan на основі даних Chicago Mercantile Exchange показав, що інституційні інвестори активно нарощували позиції в золоті та сріблі наприкінці 2025 року та на початку 2026 року. Однак із січня зафіксовано різке скорочення цих позицій, що вказує на фіксацію прибутку. Водночас позиціонування у ф’ючерсах на біткоїн залишалося відносно стабільним.
За словами експертів, «сигнали імпульсної торгівлі показали, що золото та срібло перейшли з перекуплених рівнів нижче нейтральних, що свідчить про ліквідації. Натомість сигнали біткоїна відновилися з перепроданості до нейтральних значень».
Аналітики також відзначили зміну умов ліквідності: «історично золото вважалося більш ліквідним активом, однак ситуація змінилася. За їхніми даними, ліквідність золота погіршилася, а біткоїн демонструє кращу широту ринку».
«Криптоактивність в Ірані різко зросла, що підкреслює важливу роль криптовалют як „тихої гавані“ для громадян країн, які стикаються з економічною та валютною нестабільністю, а також геополітичним стресом», — підсумували аналітики.
За матеріалами:
incrypted
БіткоїнКурс біткоїнаРинок КриптовалютІнвестиції в крипту
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems