0 800 307 555
укр
UBS та швейцарські банки запустили Sandbox для тестування стейблкоїна

Криптовалюта
18
Швейцарський фінансовий сектор розпочав новий етап тестування цифрових активів: UBS разом із низкою місцевих банків запустив спеціальне контрольоване середовище для перевірки стейблкоїна, прив’язаного до курсу швейцарського франка. Йдеться про своєрідну «пісочницю», у межах якої учасники зможуть оцінити, як такі інструменти працюють у реальних платіжних сценаріях.
Про це повідомляє Cointelegraph.

Учасники проєкту

До ініціативи, окрім UBS, приєдналися PostFinance, Raiffeisen Schweiz, Zürcher Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise та Sygnum Bank. Технічну основу для емісії цифрового активу забезпечуватиме компанія Swiss Stablecoin AG.
Заплановано, що тестова фаза триватиме упродовж 2026 року. Учасники проєкту відпрацьовуватимуть різні моделі використання стейблкоїна в межах цифрової інфраструктури, зокрема для розрахунків між банками та взаємодії з клієнтами. Водночас платформа не є закритою: до неї зможуть долучатися й інші фінансові установи та компанії.

Цілі тестування

Ідея такого формату полягає в тому, щоб не просто перевірити технологію в теорії, а протестувати її практичну придатність для сучасної банківської системи. Для швейцарського ринку це ще й спосіб зрозуміти, наскільки стейблкоїни можуть інтегруватися у звичні фінансові сервіси без втрати надійності та контролю.
На цьому тлі інтерес до швейцарського франка як до захисного активу лише посилюється. Експерти звертають увагу, що валюта Швейцарії й надалі зберігає репутацію однієї з ключових «тихих гаваней» для інвесторів. Серед чинників — відносно низький рівень державного боргу, політична нейтральність країни та стабільна, прогнозована економічна політика. Саме це робить франк не лише інструментом збереження вартості, а й логічною основою для подібних цифрових фінансових експериментів.
За матеріалами:
Banker.ua
СтейблкоїниБанки світу
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems