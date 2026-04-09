UBS та швейцарські банки запустили Sandbox для тестування стейблкоїна 09.04.2026, 01:40 — Криптовалюта

Швейцарський фінансовий сектор розпочав новий етап тестування цифрових активів: UBS разом із низкою місцевих банків запустив спеціальне контрольоване середовище для перевірки стейблкоїна, прив’язаного до курсу швейцарського франка. Йдеться про своєрідну «пісочницю», у межах якої учасники зможуть оцінити, як такі інструменти працюють у реальних платіжних сценаріях.

Про це повідомляє Cointelegraph.

Учасники проєкту

До ініціативи, окрім UBS, приєдналися PostFinance, Raiffeisen Schweiz, Zürcher Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise та Sygnum Bank. Технічну основу для емісії цифрового активу забезпечуватиме компанія Swiss Stablecoin AG.

Заплановано, що тестова фаза триватиме упродовж 2026 року. Учасники проєкту відпрацьовуватимуть різні моделі використання стейблкоїна в межах цифрової інфраструктури, зокрема для розрахунків між банками та взаємодії з клієнтами. Водночас платформа не є закритою: до неї зможуть долучатися й інші фінансові установи та компанії.

Цілі тестування

Ідея такого формату полягає в тому, щоб не просто перевірити технологію в теорії, а протестувати її практичну придатність для сучасної банківської системи. Для швейцарського ринку це ще й спосіб зрозуміти, наскільки стейблкоїни можуть інтегруватися у звичні фінансові сервіси без втрати надійності та контролю.

На цьому тлі інтерес до швейцарського франка як до захисного активу лише посилюється. Експерти звертають увагу, що валюта Швейцарії й надалі зберігає репутацію однієї з ключових «тихих гаваней» для інвесторів. Серед чинників — відносно низький рівень державного боргу, політична нейтральність країни та стабільна, прогнозована економічна політика. Саме це робить франк не лише інструментом збереження вартості, а й логічною основою для подібних цифрових фінансових експериментів.

