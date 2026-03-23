Криптовалюта падає через нові погрози і атаки на Близькому Сході — Bloomberg
Криптовалюти знову знизилися після того, як США, Ізраїль та Іран обмінялися новими погрозами та атаками.
Про це повідомляє Bloomberg.
Біткойн 22 березня, впав на 3,3% до 68 150 доларів, що є найнижчим рівнем від початку березня.
Зниження цін було ще більш різким серед інших токенів, причому Ether в якийсь момент втратив майже 5%, опустившись до 2050 доларів, а Solana, XRP та Cardano також подешевшали.
Біткойн знижується з початку війни на Близькому Сході, і криптовалюта втратила приблизно 20% з того часу, як США та Ізраїль розпочали свої атаки на Іран наприкінці лютого.
Раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив скепсис щодо біткоїна та заявив, що давно підозрює першу криптовалюту у схожості з фінансовою пірамідою.
За його словами, такі сумніви посилилися після історії знайомого інвестора, який втратив значну суму грошей через інвестиції у криптовалюту. Подібні випадки, на думку політика, можуть підривати довіру до цифрових активів.
Водчночас Головний інвестиційний директор Bitwise Метью Хоуган представив модель, за якою ціна біткоїна може досягти $1 млн за монету. Такий сценарій можливий за умови зростання глобального ринку активів для збереження вартості та збільшення частки BTC у ньому.
