Биткоин достигнет $1 миллиона к 2033 году — аналитики

Биткоин и доллары
Аналитики Wall Street считают, что биткоин уже достиг дна своего цикла после резкой коррекции и может начать новый рывок.
Исследовательская компания Bernstein заявила, что падение цены на 50% от пика стало самым слабым медвежьим рынком в истории BTC. По их мнению, нынешний цикл вышел за пределы традиционной четырехлетней модели и превратился в растянутый «бычий» тренд благодаря устойчивому институциональному спросу, который компенсирует панические продажи розничных инвесторов.

Что говорят аналитики

В отчете указано, что, несмотря на коррекцию на ~30%, отток средств через ETF составил менее 5%. Bernstein подняла прогнозную цену биткоина на 2026 год до $150 тыс., а потенциальный пик цикла в 2027 году оценивает на уровне $200 тыс. Долгосрочная цель на 2033 год остается неизменной — около $1 млн.
За последние 30 дней биткоин прибавил $2 708 (+4%) и торгуется вблизи $70 130. Рост поддерживается институциональным спросом, в частности, со стороны крупных компаний и спотовых ETF. Это свидетельствует о постепенном укреплении позиций BTC даже после масштабных колебаний.
Чтобы достичь прогнозируемых $150 тыс. в 2026 году, биткоин должен более чем удвоить свою стоимость и довести рыночную капитализацию почти до $3 трлн. В настоящее время капитализация составляет около $1,39 трлн, а средний суточный объем торгов — $35,82 млрд.
Таким образом, аналитики Bernstein видят в текущей коррекции не конец цикла, а подтверждение его новой динамики. Если институциональный спрос будет стабильным, биткоин может выйти на траекторию долгосрочного роста, которая отличается от предыдущих циклов и может изменить правила игры на рынке криптовалют.
Ранее мы сообщали, что аналитики уверены: биткоин достигнет $1 млн, это лишь вопрос времени.
