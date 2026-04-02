Тысячи USDT и «скромные» 100 BTC: какие криптовалюты декларировали украинские чиновники за 2025 год
По итогам 2025 года количество декларантов, указавших в своей отчетности криптовалюты, достигло 2783 человек. По сравнению с данными прошлого года их число возросло более чем на 30%. Самым популярным активом среди чиновников остается долларовый стейблкоин USDT от Tether — он указан более чем в 1100 декларациях, а общая сумма превышает $7,1 млн. За ним следуют Ethereum и биткоин.
Об этом говорится в статье Incrypted.
В целом декларанты указали 1710 уникальных активов — кроме самых популярных криптовалют, в отчетности упоминались и такие токены, как HarryPotterObamaSonic10Inu, Baby Moon Floki, MAGATRUMP и другие мемкоины.
«Большая тройка»: кто указал больше всего биткоинов, Ethereum и USDT
Топ-10 владельцев биткоина
«Цифровое золото» остается одним из самых популярных активов среди чиновников, указывающих криптовалюты в своей отчетности. В общей сложности чиновники задекларировали 376 BTC (около $25−26 млн в фиатном эквиваленте на момент написания).
Как и в прошлом году, рейтинг крупнейших владельцев биткоина возглавил депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр. Данные о криптовалюте в его декларации остались неизменными — он вместе с женой владеет 100 BTC.
На второе место поднялся председатель экологического комитета Верховной Рады Олег Бондаренко со своими 80 BTC (в прошлом году он занимал третье место). А вот депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич, занимавший второе место в прошлом году из 88 BTC, вообще выбыл из рейтинга — в его декларации за 2025 год вообще не фигурирует криптовалюта.
Топ-10 владельцев Ethereum
Суммарный объем Ethereum на кошельках чиновников составил 7151 ETH. В рейтинге сменился лидер, а разрыв между первым и вторым местом стал весьма значительным.
Топ-10 владельцев Tether
В 2025 году чиновники указали USDT более чем на $7,1 млн. Кроме того, стейблкоин стал самым популярным активом в декларациях.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом в рейтинге произошли существенные изменения. Во-первых, сменился лидер — начальник департамента Офиса Генпрокурора Виталий Бровко, декларировавший более 847 000 USDT, вообще выбыл из десятки, хотя в его декларации все еще фигурирует криптовалюта.
В этом году рейтинг возглавила председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош. Она отметила в отчетности USDT более $1 млн.
Полицейские, прокуроры и военные
Анализ деклараций за 2025 год продемонстрировал, что криптовалютами интересуются далеко не только IT-специалисты.
Среди крупнейших по количеству декларантов в этом году — работники Национальной полиции и МВД. За ними следует прокуратура.
Следует отметить, что в 2025 году существенно возросло количество лиц, декларировавших криптовалюты, среди структур Вооруженных сил. 245 военнослужащих (ВСУ, ТЦК, Минобороны) подали отчетность с криптоактивами.
Это быстро растущая категория инвесторов: по количеству криптовладельцев военные уже обогнали судей, мэров и депутатов местных советов, уступив только полиции (497 человек) и прокурорам (351 человек).
Что в декларациях у народных депутатов
Анализ отчетности выявил 15 нардепов с криптовалютами в декларациях.
Главные биткоин-владельцы среди них — вышеупомянутые Олег Бондаренко (80 BTC, оцениваемые на момент написания в $5,4 млн) и Егор Чернев (6,1 BTC, что эквивалентно около $420 000).
Остальные парламентарии тоже держат криптоактивы, но в основном альткоины:
- Иван Юнаков задекларировал более 182 000 XRP и 169 000 токенов HBAR;
- Артем Нагаевский и Гео Лерос держат Dogecoin;
- супруги-нардепы Ярослав Железняк и Ольга Коваль совместно задекларировали 5410 токенов XRP;
- Антон Швачко все еще держит более 142 000 LUNC.
