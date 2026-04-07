Топ-10 криптовалют по итогам марта Сегодня 15:45 — Криптовалюта

Топ-10 криптовалют по итогам марта

В марте общая капитализация крипторинка выросла на 1,8% до $2,39 трлн, несмотря на конфликт между США и Ираном, затронувший около 20% мировой торговли нефтью.

Об этом говорится в отчете Binance Research

Bitcoin и Ethereum

Показали относительно устойчивую динамику на фоне слабости более широких рынков, а спотовые биржевые фонды (ETF) на Bitcoin зафиксировали четыре недели чистых притоков подряд. В апреле рынок и дальше будет зависеть от геополитики, состояния мировой торговли и общих условий ликвидности.

Топ-10 криптовалют по итогам марта (динамика за месяц)

В порядке убывания по результативности:

HYPE ( +17,26%) и TRX (+10,93%) показали лучшую динамику среди самых больших активов. Tron Inc. продолжила наращивать резерв TRX, который уже составляет около 688,8 млн. токенов.

ETH (+6,27%) вырос в марте, хотя спотовые ETF на Ethereum показали чистый отток в $82 млн. Для сравнения, спотовые ETF на Bitcoin зафиксировали чистый приток в $1,13 млрд.

BTC (+1,51%) завершил месяц в плюсе. Премия Coinbase в начале марта снова стала положительной, что указывает на возврат чистого спроса со стороны американских институциональных инвесторов.

LINK (+0,35%) вырос на фоне интеграции инфраструктуры DataLink от Chainlink в Coinbase. Это позволяет выводить институциональные рыночные данные ончейн.

DOGE (-1,14%) и BCH (-1,51%) снизились, несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отнесли 16 крупных криптоактивов к цифровым товарам, а не к ценным бумагам.

BNB (-1,31%) немного просел, хотя количество ежедневных активных адресов в сетях первого уровня достигло около 18 млн и именно BNB Chain было среди лидеров роста.

XRP (-2,22%) снизился, хотя ончейн-данные фиксировали повышенную активность крупных кошельков: за 10 дней на Binance зафиксировали поток около 450 млн XRP.

SOL (-2,8%) тоже завершил месяц в минусе, несмотря на запуск Solana Developer Platform, которая привлекла Mastercard, Worldpay и Western Union для тестирования расчетов в стейблокинах и трансграничных переводов.

Ключевые события марта

Март прошел под влиянием конфликта между США и Ираном. Из-за сбоев в мировой торговле нефтью Brent подорожала на 36%, индекс волатильности VIX в пике достиг 35, индекс S&P 500 снизился на 5,3%, золото — на 14,1%, а доходность 10-летних государственных облигаций США выросла на 46 базисных пунктов.

На этом фоне Bitcoin и Ethereum прибавили 1,51% и 6,27% соответственно.

Федеральная резервная система США (ФРС) оставила ставку в диапазоне 3,50−3,75%, а обновленный прогноз ее членов отметил лишь одно снижение ставки в этом году. Параллельно спотовые ETF на Bitcoin четыре недели подряд фиксировали чистые притоки. Индекс страха и алчности (Fear & Greed) впервые за два месяца вышел из зоны extreme fear и поднялся до 29. Доля Bitcoin на рынке составляла 58,3%, тогда как доля Ethereum снизилась с 14,6% до 10,8%, а доля других альтоинов выросла с 27,2%.

Структурные сигналы рынка

Первый сигнал — относительная устойчивость Bitcoin и Ethereum во время геополитического шока. За 32 дня после начала конфликта на Ближнем Востоке Bitcoin вырос на 1%, Ethereum — на 6%. На пике их доходность достигала 14% и 22% соответственно. Для сравнения, S&P 500 за это время потерял 8%, Mag 7 — 10%, индекс полупроводников SOXX — 12%, индекс развивающихся рынков, EEM — 13%, медь — 8%, золото — 13%, серебро — 22%.

Это был один из немногих периодов, когда криптоактивы выглядели сильнее не только акции, но и части традиционных защитных инструментов.

Что означает март для рынка

К началу апреля рынок вошел с некоторыми признаками стабилизации. Временную 10-дневную паузу, связанную с решением Дональда Трампа, рынок воспринимает как краткосрочную деэскалацию.

Платформа прогнозов Polymarket оценивает вероятность нормализации движения через Ормузский пролив к концу апреля в 18%. Если напряжение вокруг торговли начнет спадать, это может быстро изменить рыночные настроения.

Дополнительную поддержку рынку сейчас оказывают притоки в споте ETF на Bitcoin и восстановление накопления со стороны долгосрочных владельцев.

