0 800 307 555
ру
Криптовалюта
17
Воркшоп «Криптопрорыв 4.0. Действия инвестора на крипторынке в 2026 году» — через 2 дня
Академия Минфин проведет четвертый воркшоп серии «Криптопрорыв» вместе с практикующим инвестором Михаилом Серюгой. Уже совсем скоро — 2 апреля, онлайн. Воспользуйтесь возможностью услышать экспертные мнения по поводу недавних изменений на рынке криптовалют и как они диктуют новые правила игры для инвестора.
«Криптопрорыв 4.0. Действия инвестора на крипторынке в 2026 году «- это 2-часовой воркшоп для инвесторов с разным уровнем опыта, которые хотят системно разобраться в текущем состоянии рынка и новых возможностях для заработка на криптовалютах.

Кто проведет воркшоп

Михаил Серюга — действующий инвестор и эксперт рынка криптовалют с 13-летним опытом. Ведет публичный криптопортфель на Минфине: в 2023 году доходность составляла до 40% на альтокинах, в 2025-м фундаментальная часть портфеля превысила 60%.
Михаил также пишет статьи для сайтов Finance.ua и Минфин, является ментором по финансовой грамотности в ОО «Новая Генерация».

Что разберем за два часа

В течение 2 часов будем говорить о ключевых изменениях на крипторынке за последние годы: запуск Bitcoin ETF, усиление регуляции и приход институционального капитала.
В фокусе будут следующие вопросы:
  • как рынок трансформировался после запуска Bitcoin ETF;
  • почему институциональный капитал меняет правила игры;
  • как регуляция влияет на стратегии;
  • какие инструменты реально работают сегодня (staking, DeFi, стейблкоины);
  • как определять фазу рынка и реагировать на нее.
Отдельно эксперт разберет практические подходы к формированию портфеля в новых условиях. В результате вы получите ориентировочный план действий на ближайшие 3−6 месяцев.
Также разберем образовательные примеры портфелей разного масштаба от $500 до $5000+, чтобы каждый участник мог адаптировать подход под свои возможности. Вы увидите, как могут сочетаться доходность, ликвидность и контроль рисков.
После основного блока запланирована Q&A-сессия, где спикер ответит на вопросы участников и разберет отдельные кейсы.

Кому будет полезно

  • Опытным криптоинвесторам, чтобы лучше понять текущую фазу рынка и скорректировать свою стратегию.
  • Тем, кто только планирует зайти в крипторынок, чтобы получить системное понимание его возможностей, рисков и логики.
  • Инвесторам из других активов — чтобы интегрировать криптовалюты в диверсифицированный портфель.
  • Всем, кто хочет разобраться в крипторынке системно, чтобы принимать взвешенные решения, а не действовать наугад.

Как получить доступ

Воркшоп состоится 2 апреля, начало в 19:00, ориентировочная длительность — 2 часа.
Чтобы получить доступ, зарегистрируйтесь на сайте и оплатите участие. Ссылка придет на указанный имейл после регистрации.
Стоимость — 2000 гривен.
Формат — онлайн. Если вы пропустите онлайн-трансляцию — будет возможность посмотреть воркшоп в записи.
Все зарегистрированные участники получат запись, презентацию и дополнительные материалы. А еще подарки от Академии Минфин.
Присоединяйтесь и запланируйте просмотр 👇
🔗 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВОРКШОП
По материалам:
Finance.ua
КриптовалютаИнвестицииИнвестиции в крипту
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems