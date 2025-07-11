Bitcoin обновил исторический максимум — Finance.ua

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Bitcoin обновил исторический максимум

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Bitcoin обновил исторический максимум
Bitcoin обновил исторический максимум
В пятницу утром Bitcoin достиг нового рекордного уровня в $118 323. За сутки курс криптовалюты вырос на 6%. Ethereum поднялся на 8,1% и торгуется на уровне $3026. Solana выросла на 5,7% до $166,5.
Об этом свидетельствуют данные The Block.
Этот рост аналитики связывают с ростом институционального спроса и позитивными ожиданиями отрасли.
Операционный директор криптобиржи BTSE Джефф Мэй заявил, что достижение биткойном очередного исторического максимума является важным сигналом того, что отрасль находится на пороге начала значительного бычьего роста.

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Инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю также указывает на возобновление интереса к криптовалютному рынку. По его словам, на это повлияли благоприятные макроэкономические условия и рост институционной активности.
Только за четверг спотовые биткоин-ETF привлекли $1,2 миллиарда. Это второй по объему дневной приток с момента запуска инструмента.
По мнению аналитиков, такой рост заинтересованности связан с ожиданиями снижения учетной ставки ФРС США и активизацией крупных игроков.
По материалам:
Finance.ua
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