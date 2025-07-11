Bitcoin обновил исторический максимум — Finance.ua

Bitcoin обновил исторический максимум Сегодня 10:22 — Криптовалюта

Bitcoin обновил исторический максимум

В пятницу утром Bitcoin достиг нового рекордного уровня в $118 323. За сутки курс криптовалюты вырос на 6%. Ethereum поднялся на 8,1% и торгуется на уровне $3026. Solana выросла на 5,7% до $166,5.

Об этом свидетельствуют данные The Block

Этот рост аналитики связывают с ростом институционального спроса и позитивными ожиданиями отрасли.

Операционный директор криптобиржи BTSE Джефф Мэй заявил, что достижение биткойном очередного исторического максимума является важным сигналом того, что отрасль находится на пороге начала значительного бычьего роста.

Инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю также указывает на возобновление интереса к криптовалютному рынку. По его словам, на это повлияли благоприятные макроэкономические условия и рост институционной активности.

Только за четверг спотовые биткоин-ETF привлекли $1,2 миллиарда. Это второй по объему дневной приток с момента запуска инструмента.

По мнению аналитиков, такой рост заинтересованности связан с ожиданиями снижения учетной ставки ФРС США и активизацией крупных игроков.

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