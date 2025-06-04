Депозиты в гривне: где искать лучшую доходность — Finance.ua

Депозиты в гривне: где искать лучшую доходность Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

Депозиты в гривне: где искать лучшую доходность

С базой фондирования в виде срочных гривневых депозитов и вкладов в июне ситуация будет двойственная. С одной стороны, банковская система остается платежеспособной и сверхликвидной. Об этом говорится в статье « Минфин ».

С другой стороны, реальных сфер применения этих ресурсов с минимальными рисками для банков мало: депсертификаты НБУ, ОВГЗ и часть кредитов надежным клиентам с ликвидными залогами.

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Поэтому банки могут не проявлять особого рвения в борьбе за вкладчика. Но растущая инфляция заставит банки повышать доходность по гривневым вкладам. Поскольку угроза оттока вкладчиков из-за низких депозитных ставок, которые не перекрывают инфляцию, достаточно реальна.

Уровень ставок по гривневым депозитам физлиц в июне в банках с отечественным капиталом будет находиться в пределах:

3 месяца — до 14,5−16,5% годовых,

6 месяцев — до 14,9−16,7%,

9 месяцев — до 15,2−17%,

12 месяцев — до 15,5−17% годовых.

Госбанки и иностранцы будут давать на 1−3,5% годовых ниже каждого из перечисленных сроков. А наиболее оперативно реагировать на малейшие изменения на ресурсном рынке по-прежнему будут мелкие и средние банки с отечественным капиталом.

В общем, по моему прогнозу, это будет:

до 7−12% годовых по месячным ресурсам от 1 млн гривен,

до 9,5−13% годовых на сроки до 4 месяцев,

до 12−14,5% годовых — на срок от 5 до 9 месяцев,

до 13−15,5% годовых на год.

Банки с отечественным капиталом (особенно мелкие) будут готовы «подвинуться» еще на 0,5−1% годовых выше по каждому из указанных сроков. А вот госбанки и банки «дочек» иностранцев будут не столь щедры, и доходность по этим срокам депозитов у них будет на 2−5% годовых меньше указанных ставок.

По валютным депозитам для юрлиц и физлиц ставки не возрастут, поскольку у банков мало реальных сфер применения этих ресурсов. Причин несколько — ограничения НБУ по валютному кредитованию, цикл снижения ставок по валютным ресурсам, начавшийся в результате смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Поэтому ставки по валютным депозитам и вкладам в июне останутся на уровне от 0,1 до 2,2% годовых в евро и от 0,1 до 3,2% годовых в долларе.

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Работа банков и клиентов с ОВГЗ

Снижения доходности гривневых ОВГЗ в июне ожидать не стоит. Иначе инвесторы просто их особо не будут покупать, что уже бывало в недавней истории аукционов. Но Минфин не оставит попыток снижать доходность части гривневых бумаг, относящихся к бенчмарк-ОВГЗ, которые необходимы банкам для выполнения нормативов резервирования.

С другой стороны, пока международная финансовая помощь от наших европейских партнеров, МВФ, Всемирного банка и других международных организаций поступает в четко согласованных объемах и даже больше.

Это позволяет сейчас Минфину закрывать кассовые разрывы казны. Поэтому активно «затариваться» относительно дорогостоящими ресурсами с рынка ОВГЗ чиновники не спешат. Их задача — проводить по факту «ролловер» старых размещений, срок которых подходит. Но если на финансирование армии в ближайшее время понадобятся дополнительные 200−400 млрд. гривен, что уже озвучивают отдельные народные депутаты, ситуация для Минфина резко изменится.

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Приблизительно с середины лета активность Минфина по привлечению необходимых новых ресурсов с рынка именно на сроки, перекрывающие 2026 год и закрывающие повышенные военные расходы бюджета, резко возрастет.

В июне ставки доходности по валютным ОВГЗ на первичном рынке будут:

в евро — до 3,05−3,16% годовых,

в долларе — до 4−4,17% годовых,

в гривне — от 14,5% годовых до 17,8% годовых, в зависимости от сроков размещения ОВГЗ.

Соответственно, на вторичном рынке граждане и бизнес смогут получить по ним доходность на 0,25−1,25% годовых ниже, чем на первичке.

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