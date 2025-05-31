Банкир рассказал, на какие ставки по депозитам следует обратить внимание в июне — Finance.ua
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Банкир рассказал, на какие ставки по депозитам следует обратить внимание в июне

Кредит&Депозит
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Банкир рассказал, на какие ставки по депозитам следует обратить внимание в июне
Банкир рассказал, на какие ставки по депозитам следует обратить внимание в июне
В июне на депозитный сектор будет влиять целая совокупность факторов. В частности, текущий уровень инфляции.
Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии «Телеканалу 24».

Что будет влиять

По словам банкира, чем меньше будет давление потребительских цен на гривну, тем больше граждан могут воспользоваться выгодными предложениями от банков и разместить средства.
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Также Замотаев отмечает, что весомое влияние на ситуацию будет иметь монетарная стратегия НБУ.
«Понимаем, что уровень ставок по вкладам напрямую зависит от размера ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Вместе с тем, по словам руководителей регулятора, можно заключить, что в июне любые изменения маловероятны. Следовательно, можно ожидать, что средние ставки по гривневым вкладам не изменятся: в зависимости от срока размещения средств они составят от 13% до 14,5% годовых», — заявил он.
Как пишет издание, не стоит ожидать каких-то глобальных изменений в доходности: ставки останутся более или менее устойчивыми. Но постепенно инфляция начнет снижаться, поэтому летом НБУ может несколько снизить учетную ставку и другие монетарные инструменты.
Замотаев говорит, что сейчас самые высокие ставки по гривневым вкладам. Пик доходности может скоро пройти.
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Однозначно нужно учесть военные обстоятельства. В том числе и последствия атак со стороны россиян.
«Вера» в скорое завершение войны должна быть подкреплена конкретными действиями со стороны страны-агрессора. Сейчас я бы не стал полагаться только на заявления, а все же больше учитывал бы конкретику того, что будет происходить на поле боя и в тылу", — отмечает банкир.

На какие ставки по депозитам следует обратить внимание в июне

Наиболее популярными, по мнению банкира, станут вклады от 6 до 9 месяцев. Их средняя доходность составит 14,5%. Максимум, вероятно, составит 16% годовых.
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«По нашим ожиданиям, количество новых вкладчиков в июне может возрасти в пределах 3 — 5%, по крайней мере, учитывая конъюнктуру мая, можно сделать именно такое предположение», — говорит банкир.
Замотаев отмечает, что именно в июне граждане смогут получить максимальный доход.
Вместе с этим таким вкладчикам удастся уберечь свои средства от инфляционных рисков и получить незначительную пассивную прибыль.
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По материалам:
Телеканал 24
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