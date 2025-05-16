ТОП-10 банков по доходности депозитов (в евро, долларах, гривне) — Finance.ua
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ТОП-10 банков по доходности депозитов (в евро, долларах, гривне)

Кредит&Депозит
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ТОП-10 банков по доходности депозитов (в евро, долларах, гривне)
ТОП-10 банков по доходности депозитов (в евро, долларах, гривне)
По состоянию на 13 мая средняя ставка по 3-месячным вкладам, которую предлагают малые банки, составляет 14,18% годовых. По полугодовым депозитам они платят в среднем больше — 14,63% годовых. Ненамного отстает доходность 9-месячных и годовых вкладов — 14,25% и 14,59% годовых соответственно. Об этом говорится в новом обзоре «Минфина».
При этом, чтобы сохранить покупательную способность (учитывая еще и налоги на проценты), по годовым вкладам ставки должны быть под 20% годовых. Если сосчитать по вкладу на 10 тыс. грн, то на сроках до 6 месяцев рыночные ставки не только покрывают инфляцию — они ощутимо выше необходимого минимума, но инфляция все же «съедает» часть дохода. Однако потери минимальны.
ТОП-10 банков по доходности депозитов (в евро, долларах, гривне)
На сроках 9 и 12 месяцев текущие ставки уже не перекрывают инфляцию: даже при ставке 14,59% годовых в год вкладчик теряет почти 388 грн в реальном выражении. Краткосрочные депозиты (до 6 месяцев) сейчас выглядят более рациональными.
ТОП-10 банков по доходности депозитов (в евро, долларах, гривне)
Если посмотреть на уровень максимальных ставок, то больше всех платит по вкладам на 3 месяца банк Клиринговый Дом (17,3% годовых). По полугодовым депозитам — Альтбанк (17% годовых). Этот же банк в лидерах по доходности вкладов на 9 месяцев (16,5% годовых). Максимум, который можно получить по годовым вкладам, — 16,25% годовых — предлагают три банка: Агропросперис, Кристалбанк, Юнекс Банк.
ТОП-10 банков по доходности депозитов (в евро, долларах, гривне)
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По материалам:
Finance.ua
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