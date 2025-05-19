Где украинцы хранят деньги (рейтинг банков, инфографика) — Finance.ua

Где украинцы хранят деньги (рейтинг банков, инфографика) Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

Где украинцы хранят деньги (рейтинг банков, инфографика)

Как свидетельствуют данные Национального банка, в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 70,4 млн вкладов граждан и ФЛП.

Более трети вкладов (35,9%) были в долларах и евро.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 60 млн вкладов на 892,8 млрд гривен. С начала года сумма сократилась на 6,7 млрд гривен.

В валюте было 10,4 млн вкладов на 500 млрд гривен. Сумма выросла на 7,3 млрд гривен.

В государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 522,9 млрд гривен.

На втором месте государственный государственный Ощадбанк — 13,1 млн вкладчиков, сумма — 215,0 млрд гривен.

На третьем — частный Универсал банк — 9,4 млн вкладчиков, сумма — 110,5 млрд гривен.

Читайте также Депозиты населения установили исторический рекорд

Напомним, депозиты населения установили исторический рекорд.

Так, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в апреле увеличился на 2,9% до рекордных 1 257,912 млрд гривен.

Также банки Украины в апреле 2025 сохранили высокие ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам остаются значительно ниже инфляции.

Справка Finance.ua:

Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, сумма поступлений в ликвидируемые ФГВФЛ банки по программам реструктуризации кредитов по итогам 2024 года выросла в 2,5 раза по сравнению с данными на начало 2022 года.

Напомним, при выборе депозитной программы следует обратить внимание на несколько нюансов. В частности:

возможность пополнения вклада.

возможность ежемесячного снятия начисленных процентов.

автоматическую пролонгацию вклада после его окончания.

штрафные санкции за преждевременное расторжение депозитного соглашения и т. д.

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