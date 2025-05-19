Где украинцы хранят деньги (рейтинг банков, инфографика) — Finance.ua

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Где украинцы хранят деньги (рейтинг банков, инфографика)

Фондовый рынок
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Где украинцы хранят деньги (рейтинг банков, инфографика)
Где украинцы хранят деньги (рейтинг банков, инфографика)
Как свидетельствуют данные Национального банка, в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 70,4 млн вкладов граждан и ФЛП.
Более трети вкладов (35,9%) были в долларах и евро.
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Большинство вкладов было в национальной валюте: 60 млн вкладов на 892,8 млрд гривен. С начала года сумма сократилась на 6,7 млрд гривен.
В валюте было 10,4 млн вкладов на 500 млрд гривен. Сумма выросла на 7,3 млрд гривен.
Где украинцы хранят деньги (рейтинг банков, инфографика)
В государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 522,9 млрд гривен.
На втором месте государственный Ощадбанк — 13,1 млн вкладчиков, сумма — 215,0 млрд гривен.
На третьем — частный Универсал банк — 9,4 млн вкладчиков, сумма — 110,5 млрд гривен.
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Напомним, депозиты населения установили исторический рекорд.
Так, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в апреле увеличился на 2,9% до рекордных 1 257,912 млрд гривен.
Также банки Украины в апреле 2025 сохранили высокие ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам остаются значительно ниже инфляции.
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Справка Finance.ua:

  • Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, сумма поступлений в ликвидируемые ФГВФЛ банки по программам реструктуризации кредитов по итогам 2024 года выросла в 2,5 раза по сравнению с данными на начало 2022 года.
  • Напомним, при выборе депозитной программы следует обратить внимание на несколько нюансов. В частности:
  • возможность пополнения вклада.
  • возможность ежемесячного снятия начисленных процентов.
  • автоматическую пролонгацию вклада после его окончания.
  • штрафные санкции за преждевременное расторжение депозитного соглашения и т. д.
Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Выбрать депозит

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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