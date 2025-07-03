Ощадбанк отсудил у россии $1,5 млрд ущерба от аннексии Крыма — Finance.ua
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Ощадбанк отсудил у россии $1,5 млрд ущерба от аннексии Крыма

Фондовый рынок
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Ощадбанк отсудил у россии $1,5 млрд ущерба от аннексии Крыма
Ощадбанк отсудил у россии $1,5 млрд ущерба от аннексии Крыма
Ощадбанк одержал судебную победу по делу против российской федерации по возмещению потерь в результате аннексии Крыма. Это первое банковское учреждение, выигравшее подобное дело против российской федерации,
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
«Апелляционный суд Парижа 1 июля 2025 года поддержал позицию Ощадбанка, отклонив апелляцию российской федерации и оставив в силе решение Арбитражного трибунала Парижа от 26 ноября 2018 года, которым страна-агрессор обязана была компенсировать ущерб, который банк понес в результате аннексии украинского Крыма», — говорится в сообщении.
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Также апелляционный суд указал, что решение Арбитражного трибунала Парижа от 26 ноября 2018 года признано на территории Франции и дополнительно взыскало с российской федерации 300 тыс. евро судебных издержек.
В Ощадбанке отметили, что вчера это решение стало публичным и было освещено в международных СМИ.
«Сумма ущерба, назначенного к взысканию по решению суда, превышает 1,5 миллиарда долларов США, и Ощад и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы взыскать эту сумму с рф», — отметила Роза Тапанова, член Наблюдательного совета Ощадбанка.
«Мы продолжаем собирать аргументированные доказательства для получения компенсации от агрессора за новый ущерб, причиненный во время начавшейся в 2022 году активной фазы войны», — прокомментировал Арсен Милютин, заместитель председателя правления Ощадбанка.
По материалам:
Finance.ua
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