Ощадбанк отсудил у россии $1,5 млрд ущерба от аннексии Крыма — Finance.ua

Ощадбанк отсудил у россии $1,5 млрд ущерба от аннексии Крыма Сегодня 17:30 — Фондовый рынок

Ощадбанк отсудил у россии $1,5 млрд ущерба от аннексии Крыма

Ощадбанк одержал судебную победу по делу против российской федерации по возмещению потерь в результате аннексии Крыма. Это первое банковское учреждение, выигравшее подобное дело против российской федерации,

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

«Апелляционный суд Парижа 1 июля 2025 года поддержал позицию Ощадбанка, отклонив апелляцию российской федерации и оставив в силе решение Арбитражного трибунала Парижа от 26 ноября 2018 года, которым страна-агрессор обязана была компенсировать ущерб, который банк понес в результате аннексии украинского Крыма», — говорится в сообщении.

Также апелляционный суд указал, что решение Арбитражного трибунала Парижа от 26 ноября 2018 года признано на территории Франции и дополнительно взыскало с российской федерации 300 тыс. евро судебных издержек.

В Ощадбанке отметили, что вчера это решение стало публичным и было освещено в международных СМИ.

«Сумма ущерба, назначенного к взысканию по решению суда, превышает 1,5 миллиарда долларов США, и Ощад и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы взыскать эту сумму с рф», — отметила Роза Тапанова, член Наблюдательного совета Ощадбанка.

«Мы продолжаем собирать аргументированные доказательства для получения компенсации от агрессора за новый ущерб, причиненный во время начавшейся в 2022 году активной фазы войны», — прокомментировал Арсен Милютин, заместитель председателя правления Ощадбанка.

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